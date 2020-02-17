AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

Milletimiz görevde kalma yetkisi verdiği müddetçe ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimiz nasıl 15 Temmuz'da cevap verdiyse, aynı şekilde verir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de gazetecilere açıklama yaptı. Muş, 39 maddelik bir kanun teklifi vereceklerini açıklayarak, vazife ve harp malulü gazilerinin 5000 iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini doldurduktan sonra maaş bağlanmasına yönelik düzenleme olduğunu ifade etti. Muş, “Doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçlarının bir yıl ertelenmesine imkan getirecek bir düzenleme yapıyoruz. Türkiye'de ikamet etmeyen, yurt dışında doğan, orada yaşayan gençlerimizin çalışma şartını kaldırıyoruz ve dövizli askerlik imkanı getiriyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve mavi kart sahiplerinin dövizli BES imkanı getiriyoruz. KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan 25 milyarlık kaynak 35 milyar liraya çıkıyor. Piyasaya KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla ekstra 175 milyar lira finansal kaynak anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Muş, şöyle konuştu:

“Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetindeki taşınmazlarda üç ve daha fazla birikmiş kira borcu olanlara üç ay süre veriyoruz. Bu süre içinde bu borçların ödenmesini talep ediyoruz. Bu süre içinde ödenmezse on beş gün içerisinde Valiliklerce tahliyesini öngörüyoruz. Derneklere üye olma ve ayrılma ile bildirimi zorunlu hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız e-devlet üzerinden hangi derneklere üye olduklarını veya ayrıldıklarını takip edebilme imkanına sahip olabilecekler.”

İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçlar kapsamına alındığını söyleyen Muş, “BTK Başkanı'na resen bunları kapatma yetkisi veriyoruz. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancaları faaliyet izni olmadan faaliyetlere aykırı olarak üretenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını üç yıldan beş yıla kadar çıkartılmasını öneriyoruz. Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası yaptırımı getireceğiz. Satış belgesi olmadan satış yapanlara veya ihraç kaydıyla üretilmiş olan tüfekleri yurt içi piyasaya sürenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getiriliyor. Silahlara yönelik ticari reklam veya satışının yapılmasına idari para cezası getiriliyor. Silahların ulusal kanalda ticari tanıtımı veya satışı yapılırsa kanala 419 bin 126 lira, yerel televizyon ise 20 bin 953 lira, ulusal süreli yayın ise 209 bin 563 lira, yerel bir yayın ise 10 bir 476 lira, ulusal radyo ise 104 bir 781 lira, yerel radyo ise 10 bin 475 lira, internet mecralarında yapılması halinde 104 bin 781 lira, SMS ile yapılan tanıtım veya satış için 52 bin 388 lira idari para cezası getiriliyor” şeklinde konuştu.

Darbe söyleminin tekrardan yayılmasına yönelik soruya ise Muş, “Türkiye zaman istikametini büyümeden yana, Türkiye ivme kazanmaya başlarsa bu tip söylemler, girişimlerle karşılaşıyoruz. Milletten aldığımız iradeyi başka şekilde devretme niyetimiz yoktur. Milletimiz görevde kalma yetkisi verdiği müddetçe ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimiz nasıl 15 Temmuz'da cevap verdiyse, aynı şekilde verir” değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un partisinden istifa etmesine yönelik olarak Muş, “CHP bir taraftan İYİ parti ile bir ittifak yapmışken, diğer taraftan HDP ile ittifak içerisinde, o dönemde bunlar yalanlanmıştı. Bunlar net bir şekilde görünür hale gelmiş ve İYİ Parti içerisinde bu noktada hassasiyeti olan milletvekilline buna tepki göstermekte ve İYİ Parti oy veren vatandaşlarımız tepki göstermekte” diye konuştu.

CHP'nin İş Bankası hisselerine ilişkin ise Muş, avukatlarının çalışma yaptığını ifade etti.

FETÖ ile mücadelenin 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında rafa kaldırıldığı iddialarına Muş, AK Parti'nin FETÖ ile en büyük mücadeleyi verdiğini ifade etti.