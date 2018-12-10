AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Kılıçdaroğlu'nu devirecek tek kişi Demirtaş'tır"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kılıçdaroğlu PKK yandaşı parlamenterlerle neyi görüştü? Yoksa, yoksa yerel seçimler için bu kişi üzerinden HDP ile ittifak müzakerelerinde mi bulundu? CHP'de bu durum öyle bir noktadadır ki, CHP kongresinde bundan sonra Kılıçdaroğlu'nu devirecek tek kişi Demirtaş'tır hiç şüpheniz olmasın" dedi. Oturumda Muş'a hakaret etmesi sebebiyle İYİ Partili Yasin Öztürk iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri sürüyor. Oturumda bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bütçenin yeni sistemin ilk bütçesi olması sebebiyle bir farklılık arz ettiğini dile getirdi. Türkiye'nin ekonomik, sanayi ve ticaret alanında önemli yol katettiğini dile getiren Muş, "Türkiye 34 yılı aşkın bir süredir ekonomik kalkınmasının yanında terörle mücadele etmektedir ve terör Türkiye'de ekonomik kalkınmanın önündeki en büyük engeli teşkil ediyor. Bir yandan PKK/PYD, DEAŞ, diğer yandan FETÖ gibi terör örgütleri ile etkin bir mücadele sürdürüyoruz. Amacımız terörün belini kırmaktır. Güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında operasyonlarını başarıyla sürdürüyor. Daha önce Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonları ile terör örgütlerinin Türkiye'ye tehdidini ortadan kaldırdık. Yurt dışında de kar kış demeden teröristlerin inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Terörün siyasi ayağını oluşturanlarla, terör örgütüne insan kaynağı sağlayan şebekelerle de hukuk devleti çerçevesinde mücadele ediyoruz. Bağımsız yargı, terörle iltisaklı olanlarla ilgili yargılamalar yapıyor, burada yargı tamamen kanunlara ve hukuka uygun bir şekilde işlemlerini gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

"Demirtaş bizzat dağa çıkacağını ifade etmedi mi?"

Kendisinden önce bütçe konuşmasını gerçekleştiren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklamalarına değinen Muş, "Burada bulunan HDP milletvekilleri bu kararı eleştirerek Demirtaş'ın terörle ilişkisi olmadığını iddia ederek ifade özgürlüğü vurgusu yaptı. Şimdi soruyorum, burada açık bir çelişki yok mu? Demirtaş'ın bizzat kendisi PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediğini defalarca ifade etmemiş midir? O zaman bir yandan PKK'yı terör örgütü olarak görmüyorum deyip, öte yandan beni neden PKK yüzünden yargılıyorsunuz demek nasıl bir çelişkidir? Demirtaş neden PKK ile ilgili yargılanıyor diye soran burada HDP milletvekilleri de PKK terör örgütüdür diyebilmekte midir? Hangi HDP'li milletvekili bugüne kadar çıkıp da PKK terör örgütünü lanetleyebilmiştir, istisnasız hiçbiri. Demirtaş'ın bizzat kendisi dağa çıkmak istediğini fakat kendisini götürecek kuryelerin yakalanması yüzünden dağa çıkamadığını ifade etmemiş midir? Kuryeler yakalandıktan sonra üzerlerinden isimler çıkıyor, babasının dükkanına gidiyorlar, bunu da gayet kendisi normal bir şeymiş gibi anlatabiliyor" diye konuştu.

Muş, o bayrağın fotoğraflarını gösterdi

Demirtaş'ın 27 Aralık 2015 tarihinde sözde özerklik ilan edilen toplantıda "Özyönetim küçümsenemez" açıklamasını anımsatan Muş, "Buradan soruyorum bölgedeki vatandaşımıza yapılan hizmetler neden sizi rahatsız ediyor? Terör örgütü PKK da bölgeye yapılan barajlardan, havaalanlarından rahatsız değil mi? O hizmetlerin gitmemesi için iş makinalarının önünde yatmamış mıdır? Orada çalışan işçileri katletmemiş midir? Meclis altında yapılan bu tehditleri esefle kınadığımızı belirtmek isterim. Şunu unutmayın Türkiye'de iktidar ancak seçimle değişir" vurgusunda bulundu.

"Bugün size arkasında Kandil'in olduğu kirli bir ittifak pazarlığını anlatmak istiyorum" diyen Muş, "Biliyorsunuz geçtiğimiz Kasım ayında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir Almanya seyahati yaptı. Burada Sevim Dağdelen isimli Alman Federal milletvekilinin başını çektiği bir milletvekili heyeti ile görüştü. Peki kimdir bu Sevim Dağdelen? Almanya Federal Meclisinde bakınız PYD bayrağını açan bir milletvekilidir" diyerek o fotoğrafı gösterdi.

Binali Yıldırım'dan "Lütfen hatibi dinleyelim" uyarısı

Muş, "Bula bula bu milletvekilini mi bulup görüşmüştür? Aynı şekilde Helin Evrim de bu görüşmede var, Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapıyorlar. Bu kişi bir PKK sempatizanıdır. Türkiye'ye yaptırım uygulanması için çaba sarf eden bir Alman parlamenterdir. Diğeri de Türkiye'nin Afrin ve Cerablus'a yaptığı operasyonları kınayan ve bunların yanlış olduğunu Alman parlamentosunda anlatan bir diğer kişidir. Burada bir karış toprak için biz kendimiz gerekirse ölürüz diyenler, Afrin operasyonuna karşı çıkan parlamenterlerle Almanya'da ne konuştunuz? Ne konuştuğunuzu çıkın anlatın burada. Siz kim, vatan toprağını korumak kim? İşte Kılıçdaroğlu. İşte Kılıçdaroğlu PKK işbirlikçisi ile görüştü. Peki buradan CHP grubuna soruyorum. Kılıçdaroğlu, PKK yandaşı parlamenterlerle neyi görüştü? Hangi konularda istişarelerde bulundu? Yoksa, yoksa yerel seçimler için bu kişi üzerinden HDP ile ittifak müzakerelerinde mi bulundu?" dedi.

Muş'un konuşması İYİ Partililerce sık sık kesilmeye çalışıldı. Mehmet Muş sesleri bastırmak için daha yüksek sesle konuşurken, TBMM Başkanı Binali Yıldırım araya girerek, "Arkadaşlar lütfen hatibi dinleyelim" uyarısında bulundu. Sözlerine devam ederek CHP'de eksen kayması olduğunu ifade eden Muş, "CHP'de bu durum öyle bir noktadadır ki, CHP kongresinde bundan sonra Kılıçdaroğlu'nu devirecek tek kişi Demirtaş'tır hiç şüpheniz olmasın. Esasen HDP ile işbirliği yapacağız diyemiyor fakat böyle dolambaçlı yollarla, cümlelerle bunu ifade ediyor. Sebebi de milletten korkmaları. Açık bir şekilde söyleyin ne yapmak istediğinizi, otellerde görüşmemize gerek yok. Demirtaş'ın kendisi bile PKK irtibatını inkar etmezken, mahkemenin hüküm vermesine burada ilk önce CHP Grup Başkan Vekili itiraz ediyor. Neden, o yakınlığı pekiştirmek için. İYİ Parti de bu oyunun bir parçasıdır. Seçim sonrası Akşener ne demiştir, 'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir' demiştir. Çocuk katili terör örgütünün borazanlığını yapanlar ne zamandan beri Kürt kardeşlerimizin temsilcisidir. Kandil'in borazanlığını yapan HDP asla Kürt kardeşlerimizi temsil edemez" dedi.

Muş'un konuşmasına izin verilmemesi üzerine TBMM Başkanı Yıldırım oturuma 5 dakika ara verdi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün de Muş'a hakaret etmesi nedeniyle ara sonrasında iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarılması teklif edildi. Oylama sonucu İYİ Partili Öztürk iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarıldı.