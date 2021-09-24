AK Parti harekete geçti, eğitimini yarıda bırakan 25 bin kadına ulaşılacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan 'Nerede Kalmıştık Projesi', eğitimini yarıda bırakan 25 bin kadının lise eğitimini tamamlamasına katkı sağlayacak. Dört yıl sürecek projeye yurt dışında yaşayan kadınlar da dahil edilecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, düzenlediği basın toplantısında Nerede Kalmıştık Projesi'nin detaylarını paylaştı. Lise eğitimi herhangi bir sebeple yarım kalan 25 bin kadına ulaşmayı hedefleyen projeyle yeni bir eğitim seferberliği başlatılacak. Dört yıl boyunca devam edecek proje kapsamına 8 Batı Avrupa ülkesinde yaşayan kadınlar da dahil edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde yürütülecek proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleşecek. Yereldeki Kadın Kolları Başkanlığı koordinesinde yürütülecek projede bilgilendirmeler yapılarak, var olan eğitim hakları kadınlara anlatılacak. Eğitimler, online, yüz yüze ve uygulamalı olarak gerçekleşecek. Kadının güçlenmesini ve istihdama katılmasını önceleyen proje, yarım kalan birçok hayalin de gerçekleşmesine imkan sağlayacak.

Projenin amacını anlatan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Biz başarı hikayelerinin artmasını istiyoruz. İş gücü piyasası, karar alma mekanizmalarına katılımı artırmak istiyoruz. 4 yıl sürecek projemiz, hanımefendinin katılımı ile gerçekleşecek. Biz büyük Türkiye hayalinin kadınlarla olacağına inanan bir partiyiz. Tüm kadrolarımızla buna inanıyoruz” dedi.