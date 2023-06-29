AK Parti heyeti, CHP heyeti ile bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığındaki CHP heyetini kabul etti. Milletin Kurban bayramını kutlayan Uygur bayramların hoşgörü, birlik ve beraberliğin zirve yaptığı günler olduğunu belirtti. Bu bayram olumsuz hadiseler yaşandığını ifade eden Uygur, “Maalesef hoşgörünün zirve yaptığı dönemde olumsuz hadiselerle de karşılaşıyoruz. Dün kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te menfur bir saldırı gerçekleşti. Son dönemlerde sistematik bir şekilde ardı ardına ülkemize yönelik bu tür eylemlerle karşı karşıyayız. Bütün kritik süreçlerde aslında milletimiz en güzel cevabı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde en güçlü duruşu gösterdi. Her kritik süreçte biz Türkiye Yüzyılının kapılarını ardına kadar milletimizin desteğiyle, ferasetiyle, sağduyusuyla inşallah açtık. Bütün bunları inat, o güçlü duruşumuzla, demokrasiye, hukuka bağlılığımızla bundan sonraki süreçte de eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerine göstermeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu manada bizi bu gittiğimiz yoldan hiçbir bu şekildeki menfur hadise alıkoyamayacak. Önümüzdeki süreçte de anayasamızla ilgili de değişikliği yine en geniş mutabakatla en geniş uyuşmayla gerçekleştireceğimiz olan inancımız tam” diye konuştu.

"Bu olayın önüne geçmeleri lazım"

CHP'li Emre, İsveç'teki saldırıyı kınadıklarını belirterek, “Türkiye'nin başta olmak üzere İslam Alemi'nin canını acıtmak, duygularını, istismar etmek, duygularını zedelemek amacı taşıyan kötü bir hadise var. Bunun özgürlükle ilgisi olmayacağını çünkü bütün özgürlüklerin sınırının yine toplumun, kamunun güvenliği, huzuru çerçevesinde her yerde çizildiği bir gerçektir. Bunun ahlaki boyutu bir yana ama hukuki açıdan da İsveç makamlarının gerekli yasal düzenlemeyi yapmaları ve bu olayın önüne geçmeleri lazım. İsveç makamları bunu bir an evvel yapmalı” diye konuştu.

Toplumsal barışın hatırlandığı bayramlarda bu tarz saldırıların yaşanmasının üzücü olduğunu söyleyen Emre, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Biz şunu söylüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimiz bize hangi görevi verirse o görevi dört dörtlük yapmakla kendimizi mükellef hissederiz. Her vatandaşımızın verdiği oyun başımızın üstünde yeri var. Dolayısıyla bizim yasama faaliyetlerinde kendi temel ilkelerimiz, görüşlerimiz toplumdan oy isterken ileri sürdüğümüz değerlerimiz neyse o çerçevede milletimizin iradesini orada kusursuz bir şekilde yansıtmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da bu gayreti göstereceğiz.”