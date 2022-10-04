AK Parti, ikincisi düzenlenecek olan ‘Tam Bana Göre Festival' ile 3 milyon kişiye ulaşacak

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 5-9 Ekim'de Başkent Millet Bahçesi'nde ikinci kez düzenlenecek olan “Tam Bana Göre Festival” ile 3 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 5-9 Ekim'de Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan “Tam Bana Göre Festivali”ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'li belediyeler olarak şehirlerin sorunlarıyla uğraşırken bir taraftan da vatandaşları mutlu etmenin yollarını aradıklarını ifade eden Özhaseki, “Amacımız hizmet ve her fırsatta ifade ediyoruz, bizim bütün siyasetimiz hizmet siyasetidir, eser siyasetidir. Mazeret üretmeden, hiç ağlamadan, elimizdeki imkanlarla en güzelini yapmak için elimizden ne geliyorsa onun gayreti içerisindeyiz” dedi.

"Türkiye'de bin 390 belediye var, bunun 807'si AK Parti'li belediyeler" diyen Özhaseki, geçtiğimiz yaz itibarıyla AK Parti'li belediyelerin bir milyon 200 bin gence 90 ayrı aktiviteyle ulaştığını kaydetti.

“Festivalimiz pazar akşamına kadar sürecek”

2021 yılında ilk kez düzenlenen Tam Bana Göre Festival'i 2 milyon insanın ziyaret ettiğini belirten Özhaseki, “Bu yıl ikincisini yapıyoruz. Bundan sonra her yıl burada AK Parti'li belediyeler olarak bu festivali ileriye doğru devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yarın açılışını yapacağımız bu yerde 152 belediyemiz stant açacak. Bunlar genelde nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerimiz. Bu belediyeler Ankara'daki hemşehrileriyle buluşacak. Kendi yöresel lezzetlerini ikram edecekler. Kendi belediyelerinin yapmış olduğu faaliyetlerinin bir kısmını da dışarıda gösterme imkanları olacak. Festivalimiz pazar akşamına kadar sürecek” diye konuştu.

“Bu sene 3 milyon civarında misafir bekliyoruz”

Özhaseki, şöyle devam etti:

“Bir taraftan akşam saatlerinde sanatçılarımız gençliğe konser verecek. Bir taraftan da söyleşiler, toplantılar, sohbetler var. Kitap fuarı da yer alacak. Herkes buraya geldiğinde kendi şehrinin belediyesini bulacak, onların yöresel lezzetlerini tadacak. Bir taraftan da dışarıda 500 civarında ayrı aktivitede çocuklarıyla eğlenme imkanı bulacaklar. Oradaki aktivitelere aktif olarak katılma imkanı bulacaklar. Çocuklar arkadaşlarıyla bir araya gelecekler ve bir hafta boyunca unutulmaz bir etkinlik Ankara'da yaşanmış olacak. Bizim tahminimiz bu sene 3 milyon civarında misafir bekliyoruz. İnşallah burada 3 milyon misafirimizi ağırlarken bir taraftan da belediyelerimizin yapmış olduğu güzel faaliyetleri, AK Parti'li belediyelerin hizmetlerini gösterme imkanına kavuşmuş olacağız.”

“(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Herhalde kendi zihinlerinden düşürüyorlar yoksa Türkiye'nin gündeminden düştü”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin kanun teklifi verecekleriyle ilgili açıklamasını değerlendiren Özhaseki, “Kılıçdaroğlu insanlar biraz gülümsesin, espri olsun diye söylemiştir. Çünkü birkaç senedir başörtüsü dediğimiz konu, zamanında CHP'nin yıllarca istismar ettiği, Anayasa Mahkemesi kapılarına giderek iptal ettirdiği, üniversite kapılarında birçok genç kızı ağlattıkları bir konu. Herhalde kendi zihinlerinden düşürüyorlar yoksa Türkiye'nin gündeminden düştü. Türkiye'de hiç kimsenin gündeminde başörtüsü sorunu, başı açık insanlar sorunu diye bir sorun yok. Halen kendi zihinlerinde düşüremedikleri için öyle bir yolu tercih ediyorlar. Bana göre isabetli bir yol. Bu yolda devam etsinler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özhaseki, gençliğin tanınması ve anlaşılması gerektiğini, gençliğin toplumdan kopmuş şekilde tarif etmenin son derece yanlış olduğunu söyledi.