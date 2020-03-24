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AK Parti ile CHP bir araya geldi

AK Parti ile CHP heyetleri infaz düzenlemesini görüşmek üzere TBMM’de bir araya geldi.

AK Parti ile CHP heyetleri infaz düzenlemesini görüşmek üzere TBMM'de bir araya geldi.


AK Parti ile CHP ile infaz kanun teklifini görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmeye, Adalet Bakanı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan ve Mehmet Muş, Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul milletvekili Zeynel Emre ve Mersin milletvekili Alpay Antmen katıldı.

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