AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu.

1962'de Isparta'da doğan AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, ilk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı. İşletme Fakültesi öğrenimini ve Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesinde yaptı. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle uğraşan Başdeğirmen; Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.