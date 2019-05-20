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AK Parti İstanbul Milletvekili Kubat'ın acı günü

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın babası Sait Kubat vefat etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'ın babası Sait Kubat vefat etti.


AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'ın babası Sait Kubat için Ankara'nın Polatlı ilçesinde kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Fatih Şahin, Yalçın Akdoğan, Mehmet Emin Akbaş, Mustafa Elitaş, Hayati Yazıcı, CHP Milletvekilleri Levent Gök, Özgür Özel, Engin Özkoç, Engin Altay, MHP Milletvekili Erkaç Akçay, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve ilçe protokolü katıldı. Kılınan namazın ardından Kubat'ın cenazesi toprağa verildi.

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