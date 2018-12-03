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AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Özek, engelli çocukları unutmadı

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocukları ziyaret ederek taleplerini yerine getirdi.


AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Engelliler Günü dolayısıyla ilçede bulunan engelli çocukları ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocukların kendisine dile getirdiği talepleri yerine getirmeye çalıştı.


Özek şunları dedi: “Engelli çocuklar bizim canımız, kanımız, varlığımız, her şeyimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Toplumumuzda hiç azımsanmayacak kadar engelli çocuğumuz var. Bunların bizlerden hiçbir farkı yok. Sadece bu konuyu fark etmemiz lazım. Bununla ilgili neler yapılabilir, bunları düşünmemiz lazım. Bu özel olan çocuklarımızı topluma kazandırmak, hepimizin boynunun borcudur.”

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