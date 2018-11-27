AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman oldu.

1962'de Mardin'de doğan Mehmet Vejdi Kahraman, ilk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladı. Tarım, inşaat ve sanayi alanındaki ticari faaliyetlerini sürdüren Mehmet Vejdi Kahraman, birçok firmada yöneticilik yaparken, birçok STK'da da görev yaptı.

2014 Yerel Seçimleri'nde Mardin AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde AK Parti Milletvekili adayı oldu. Kahraman, evli ve 5 çocuk babasıdır.