AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Demir: ''Türk sanayisi büyüdü''

AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, Polatlı Ziraat Aletleri Tamirciler ve Demir İşleri Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Demir, "Pandemiye rağmen Türkiye'nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte. Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. Türkiye'miz, kriz ortamını fırsata çevirmekte, üreterek büyümeye devam etmektedir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kamuoyuyla paylaştığı verileri dile getiren AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, "Bakan Varank'ın açıkladığı verilere göre OSB'lerde elektrik tüketiminde geçen yıl Covid-19 salgınının etkisiyle nisan ve mayıs aylarında düşüş gözlenirken, ağustosta yüzde 14, eylülde yüzde 7,8, ekimde yüzde 9, kasımda yüzde 8,4 ve aralıkta yüzde 9,8 yıllık bazda artış kaydedildi. Sanayi sektörünün toplam istihdamı da Ekim 2020 sonu itibarıyla 5,6 milyona yaklaştı. Yüksek teknoloji düzeyinde sanayi istihdamı geçen yıl mayıstan itibaren sürekli arttı. Sanayi üretim endeksi geçen yıl boyunca EPDK'nin sanayideki elektrik tüketimi verilerine paralel bir seyir izledi" diye konuştu.

Polatlı Ziraat Aletleri Tamirciler ve Demir İşleri Esnaf Odası Başkanı Osman Aydoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Ülkemiz, yaşadığı her güçlükten kuvvetlenerek çıkmasını bilmiştir. Bu krizden de devletimizin desteğiyle esnafımız, sanayicimiz, halkımız gücüne güç katarak çıkacaktır'' ifadelerini kullandı.

Ziyarette Demir'e Seçim İşleri Başkanı Hüseyin Kale, İlçe Sekreteri Ayşe Çakmaktepe, Yerel Yönetimler Başkanı Pelin Özmen, Halkla İlişkiler Başkanı İsmet Kılınç ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Onaran eşlik etti.