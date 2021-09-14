AK Parti, Polatlı Tarım Üniversitesi için TBMM'ye kanun teklifi vermeye hazırlanıyor

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Polatlı Tarım Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifimizi en kısa zamanda TBMM'ye sunacağız. Polatlı Tarım Üniversitesi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kurulacak ilk devlet üniversitesi olacak" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen Polatlı Tarım Üniversitesi ile ilgili açıklama yaptı. Şahin, "Cumhurbaşkanımız dün Polatlı'da yaptığı konuşmasında hem Ankara'mız hem de ülkemiz tarımı ve eğitimi için önemli bir müjde verdi. Ülkemizin en büyük buğday borsalarından birine sahip olan ilçemizde

mevcut yükseköğrenim alt yapısı üzerinde bir Polatlı Tarım Üniversitesi kurulmasıyla ilgili girişimi desteklediğimi de belirtmek istiyorum. Ülkemizin önümüzdeki dönemde genel yükseköğretim kurumlarından ziyade ihtisas üniversitelerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Polatlı Tarım Üniversitesi'nin de bunun ilk adımlarından biri olmasını temenni ediyorum" dedi.

Polatlı Tarım Üniversitesi'nin Ankara'ya ve Türk tarımına hayırlı olmasını dileyen Şahin, "Türk tarımında değişimin, üretimde verimliliğin öncüsü olacak üniversitemiz için hazırlıklarımızı hızla tamamlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Polatlı Tarım Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifimizi en kısa zamanda TBMM'ye sunacağız. Polatlı Tarım Üniversitesi aynı

zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kurulacak ilk devlet üniversitesi olacak. Polatlı'nın üniversite projesini sahiplenmesi, tarımda gelecek vizyonuna sahip olması, projenin kısa zamanda hayata geçmesinde önemli bir etken olacaktır. Üniversitemizin kısa zamanda Türk tarımında değişimin, üretimde verimliliğin öncüsü olacağına, dünya tarımı için yenilikçi projeleri hayata geçireceğine inanıyorum. Geleceğin Türkiye'si için geleceğin tarımını Polatlı'mızda, Ankara'mızda yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tarım Üniversitesi'nin tarımda eğitime getireceği yenilikçi bakış açısıyla hem akademisyenlerin hem üniversite öğrencilerinin öncelikli tercihleri arasında yer alacağını belirten Şahin, "Üniversitemizin kuruluş müjdesini veren ve bu vizyoner projeyi destekleyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Polatlı Tarım Üniversitemize verdiği destek için Polatlılı ve Ankaralı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.