AK Parti Pursaklar Gençlik Kolları topluca meclis üyeliğine adaylık başvurusu yaptı

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yapın Gençlik Kolları Başkanı Murat Özkan, siyasete gençliğin ruhunu ve dinamizmini katan, yönetimine gençliğin azim ve kararlılığını getiren AK Parti'de halka hizmet etmenin önemine vurgu yaptı. Kendisiyle birlikte 9 kişinin meclis üyesi aday adaylık başvurusunda bulunduğunu belirten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır” sözlerini hatırlatan Murat Özkan açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün burada AK Gençlik değerli halkımızın hizmetine talip olduğumuzu açıklamak üzere toplanmış bulunmaktayız. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel yönetimler seçiminde biz de varız diyoruz. Dokuz dava arkadaşım ile birlikte Pursaklar Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı başvurumuzu yaptığımızı gururla duyuruyoruz. Rabbim talebimizi milletimiz, partimiz ve Pursaklarımız adına hayırlara vesile kılsın. Gençlik kolları teşkilatı olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz her türlü programda gençlerimizin yanında yer aldık, sorunlarına ortak olduk ve gücümüz yettiğince çözüm ürettik. Bundan sonra da bu düsturla hareket edeceğimizi taahhüt ederiz. Pursaklar ilçemizdeki başta 38 bin gencimiz olmak üzere tüm halkımızın sorunlarına çözüm bulmak, sesimizi duyurabilmek için gece gündüz çalışarak, yeni projeler üreteceğiz ve sizlerin de desteği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Basın açıklamasının ardından AK Parti Pursaklar Gençlik Kolları Başkanı Murat Özkan ve beraberindeki 9 kişi aday adaylık formunu AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık'ı teslim etti.