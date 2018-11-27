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AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce oldu

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce oldu.


1954'te Sakarya'da doğan Ekrem Yüce, ilköğrenimini Sakarya'da orta öğrenimini İstanbul, Adapazarı ve Kırklareli'nde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nden yüksek mühendis derecesi aldı.


Çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında çeşitli görevler alan Yüce, Recep Tayyip Erdoğan ve Ordu Üniversitesi'nde okutmanlık, Adapazarı Merkez ve Adapazarı Erenler'de Belediye Başkanlığı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (ÇAYKUR) yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda müşavirlik, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma


İdaresi Başkanlığı'nda başkanlık görevlerinde bulundu.


Çeşitli STK ve spor kulüplerinde de etkin görevler üstlenen Ekrem Yüce, Farsça ve İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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