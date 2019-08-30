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AK Parti Sincan İlçe Başkanı Arslanargun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.


30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, “Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermemiş, bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. Esarete karşı boyun eğmeyen milletimiz, bağımsızlık ideali etrafında kenetlenerek, eşsiz zaferler kazanmıştır.” dedi.


Arslanargun, mesajında, “Bu zaferlerden biri de 1922 yılında, 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'dir. Ülkemizi parçalamak isteyenlere karşı milletimizin tüm zorluklara rağmen gösterdiği sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktalarından biridir.” ifadelerimi kullandı.


Arslanargun, mesajında şu ifadelere de yer verdi:


“Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 97. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygularla Sincanlı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının ‘30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.”

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