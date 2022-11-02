AK Parti Sözcüsü Çelik: “Hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, “Hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Ankara Gençlik Kollarının düzenlediği “İlk Oyum Erdoğan'a” programına katıldı. Programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Efe Demirhan katıldı. Mamak Belediyesi Uyanık Kütüphanesi'nde düzenlenen programda konuşan Çelik, "Türkiye yüzyılını inşa ettiğimiz bu dönemde 2023 seçimlerinde yüksek sesle kuşkusuz hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Onun için Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizi bu kadar mücadele vererek bu kadar saldırıdan koruyarak bugünlere getirdiğimiz cumhuriyetimizi daha ileri ufuklara taşımak için. Daha büyük bir güç daha büyük bir enerji ortaya koymamız lazım” şeklinde konuştu.

Togg fabrikasının açılışının cumhuriyet yüzyılının sembollerinden olduğunun vurgusunu yapan Çelik, “İHA'lardan SİHA'lardan Togg fabrikasının açılışına kadar son zamanlarda yapılan alt-yapı üst yapı çalışmalarına kadar bütün bunlar bizim gücümüzü bir araya getirmemiz sayesinde oluyor Türkiye Yüzyılı derken en önemlisi şudur siz artık ayağınıza takılan prangalarla siyasi suikastlarla önünüzü kapatan birtakım kumpaslarla uğraşmayacaksınız siz üreteceksiniz çalışacaksınız ülkenizin yelkenlerini dolduracaksınız” diye konuştu.

AK Partinin gücünü gençlerden aldığını belirten Çelik, "Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında bize hasta adam diyorlardı, bunların işi bitti diyorlardı. Genç bir cumhuriyeti, zinde bir cumhuriyeti ilan ederek cevap verdik buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz. Milletimiz bu gücü vermese siz genç kardeşlerimiz bu salonlarda buluşmasa bu güç ortaya çıkmayacaktı. Bu güç sizin büyüklerinizin gücüdür sizin gücünüzdür” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önünün açık ve ferah olduğunu ve daha da ileri gideceğini dile getiren Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer siyasi partiler hakkında, “Biz öyle bir liderle çalışıyoruz ki muhalefet liderlerinin hepsinin topla onların bir yıllık çalışması cumhurbaşkanımızın bir günlük çalışması. Biz diyoruz ki Mamak'ta simit ve çay var onlar diyor ki Amerika'da, İngiltere'de hamburger var“ dedi.

Tahıl sevkiyatı konusunda ise Sözcü Çelik, ”Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmelerinin ardından tekrar tahıl sevkiyatı başlatıldı dünyadaki krizlerin muhatapları şunları bilmeli Diplomasinin kilitlendiği çözümlerin bittiği yerde çözümün adresi Erdoğan ve Türkiye'dir” ifadelerine yer verdi.

Diğer siyasi hareketlerden en büyük farklarının sadece iktidara giderken değil iktidarda iken de milletin sorunlarını dinlemeleri olduğunu söyleyen Çelik, “Biz dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biriyiz” dedi.

Çelik, konuşması ve soru cevap etkinliği sonrasında konservatuar okuyan gençlerin seslendirdiği "Mihriban" türküsünü dinledi. Programdan sonra Çelik'e Gençlerbirliği forması ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Çelik ise programa katılan gençlere ve çocuklara hediye ve yemek dağıttı.