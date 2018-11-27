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AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu oldu

AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu oldu.


1977 yılında Tokat'ta doğan Eyüp Eroğlu, ilk ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Çeşitli STK'larda çalışmalar yürüten Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği, Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında AK Parti Tokat İl Başkanlığı görevine getirilen Eyüp Eroğlu, 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi. Halen bu görevini sürdürmekte olan Eyüp Eroğlu, orta düzeyde İngilizce bilmekte, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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