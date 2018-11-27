AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın oldu.

1979'da İstanbul'da doğan AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Sanayici olan Mehmet Çakın, MÜSİAD Uşak Şube Kurucu Başkan Yardımcılığı ve Ensar Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyeliği ve İstanbul İl Genel Meclis üyeliği de yapmış olan Çakın, 22 Ocak tarihinden itibaren Uşak AK Parti İl Başkanlığı görevini üstlenmişti. Evli ve 2 çocuk babası olan Çakın, iyi derecede İngilizce de bilmektedir.