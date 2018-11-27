İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın oldu

AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın oldu.


1979'da İstanbul'da doğan AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Sanayici olan Mehmet Çakın, MÜSİAD Uşak Şube Kurucu Başkan Yardımcılığı ve Ensar Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.


AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyeliği ve İstanbul İl Genel Meclis üyeliği de yapmış olan Çakın, 22 Ocak tarihinden itibaren Uşak AK Parti İl Başkanlığı görevini üstlenmişti. Evli ve 2 çocuk babası olan Çakın, iyi derecede İngilizce de bilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.