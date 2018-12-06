AK Parti Van Belediye Başkan adayı Necdet Takva oldu.

1969'da Van'da doğan Necdet Takva, ilk ve orta öğrenimini Van' da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dalı'nda yüksek lisans derecesi aldı. Van Ticaret ve Sanayi Odasında genel sekreterlik yapan Takva, Van Kent Konseyi başta olmak üzere birçok STK'da görev aldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 74. Genel Kurulunda Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı'na seçildi. Takva, ayrıca TOBB Fuarlar Komitesi Üyeliği, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği görevlerini de icra etmiştir. Necdet Takva, evli ve dört çocuk babasıdır.