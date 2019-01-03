AK Parti ve CHP'nin adayı bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı ve CHP Başkan adayı Fethi Yaşar, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı olan Veysel Tiryaki'yi makamında kabul etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı ve CHP Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'yi makamında kabul etti. Seçim yarışının olgunluk ve demokrasi havası içerisinde geçmesini temenni eden Başkan Yaşar, “Benim yaşamımda kavga hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak. İlçemdeki demokratik yarışın Türkiye'ye örnek olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu seçimlerde de başkan adayları Yenimahalle ismini lekelemeden fikrini, zikrini özgürce ortaya koyacak. Elbette eleştiriler, farklı görüş ve düşünceler olacak ama bu seçimleri de demokratik adap çerçevesinde götürürsek Yenimahalle kazanır. Yenimahalle halkı kavgayı, huzursuzluğu sevmez. Benim yaşamımda da kavga, kalp kırma yok. Olgun, dostluk ve barış içinde bir seçim dönemi diliyorum” dedi.

Belediyelerin hizmet etme makamı olduğunu kaydeden Yaşar, “Veysel Bey ile eskiyle dayanan bir dostluğumuz var. Ben dostlukları mendil olarak görenlerden değilim. Dostluk ömür boyu. Önemli olan hoş bir seda bırakmak. Yenimahalle için hayırlısı ne ise o olsun" dedi.

“Ağabey kardeş olmaya devam edeceğiz”

“Ankara'daki belediye başkanı arkadaşlarımızın içinde en samimi olduğum Fethi abidir” diyen Tiryaki de, “Temennilerimiz ortak. Seviyeli, demokratik bir yarış olacağına, nezaket kurallarının sonuna kadar gözetileceğine inanıyorum. Bu konuda elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Sonuç ne olursa olsun biz ağabey kardeş olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.