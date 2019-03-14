AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Tiryaki: "Bu akşam dezavantajlı ve eskiden madde bağımlısı olan gençlerimizin muhteşem bir oyununa tanıklık ettik"

Tiryaki, “Bu akşam dezavantajlı ve eskiden madde bağımlısı olan gençlerimizin muhteşem bir oyununa tanıklık ettik. Emeği geçen herkesi tebrik ederim” dedi.

Yenimahalle'de faaliyet gösteren Yön Sanat Atölyesi bünyesinde oyunculuk eğitimi alan engelliler ve rehabilite edilmiş gençlerin rol aldığı "Dava Filistin" oyunu, Ankara Devlet Opera ve Balesi Leyla Gencer Sahnesi'nde sahnelendi. Mustafa Türker, Nazım İriç ve Aytaç Işık'ın yer aldığı oyunun yönetmenliğini Erdem Öksüz yaptı.

15 yıl boyunca sanata ve sanatçıya değer veren bir anlayış benimsediklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, “Kenti imar ederken kentin geleceğini belirleyecek gençlerimizi ve çocuklarımızı sanatla, sporla buluşturduk. Kentte önceliğimiz her zaman dezavantajlı kesimlerin mutluluğu oldu. Biz Yenimahalle'de toplumun tüm kesiminin mutluluğunu sağlamak istiyoruz. Bu yüzden nüfusu 700 bini aşkın Yenimahalle'nin en önemli eksiklerinden biri olan engellilere yönelik hem istihdam sağlayacak hem de kültür ve sanatla iç içe olacakları merkezler yapmak istiyoruz. Yenimahalle için projelendirdiğimiz toplum merkezinde atölyeler, misafirhaneler, eğitim-kültür, engelli eğitim-sanat, ileri yaş, bağımlılıkla mücadele, psikoloji, kadın dayanışma merkezleri olacak. Engelli bireylere yönelik örgün eğitim, mesleki eğitim ve sanat eğitiminin verileceği bir eğitim kompleksi yapacağız. Bu komplekste verilecek eğitimlerin neticesinde engelli vatandaşlarımızın iş ve meslek sahibi olması ve onların diğer bireyler ile eşit koşullarda hayat sürmesini hedefliyoruz" dedi.

Bağımlılıkla mücadelede geçmişte başarılı işlere imza attıklarını söyleyen Tiryaki, "Belediye olarak sayıları 100'ü bulan gençlerimizi bu illetten kurtardık. Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da başarılı bulduğu ve örnek gösterdiği projemizi ilgili kurumlar genişleterek tüm yurda yayıyor. Yenimahalle'de de bağımlılıkla mücadele merkezi kuracağız. Çeşitli madde ve davranış bağımlılığı olan bireylerin yeniden sağlığına kavuşturulması, alınacak önleyici tedbirler ve yürütülecek rehabilitasyon çalışmaları sayesinde bağımlı bireylerin yeniden topluma kazandırılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Yönetmen Erdem Öksüz de Yön Sanat Atölyesi bünyesinde 128 engellinin atölyelerden faydalandığını belirterek şunları söyledi:

“Biz kimseden bağış kabul etmiyoruz. Dezavantajlı çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi emekleri ile kazanmalarını bu gösterileri geniş kitlelere ulaştırmalarını istiyoruz. Yenimahalle'de kültür merkezi eksikliği ve gençlerimizin kendilerini ifade edebilecek fiziki mekanların yoksunluğu en büyük sorunumuz. Altındağ'ı kültür ve sanat merkezleri ile donatan Veysel Tiryaki'nin Yenimahalle'ye de kültür ve sanat merkezleri kazandırmasını istiyoruz. Bu gençlerimize şans verilirse çok daha büyük işlere imza atarlar. Yenimahalleli bu gençlerimiz oyunlarını gelecek ay Filistin'de sergileyecekler. İnşallah Yenimahalle'de tüm engelli ve dezavantajlı gençlerimiz hayallerini gerçeğe dönüştürecek mekanlara kavuşurlar."