AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları başlıyor

İlkinin Balıkesir'de yapılacağı bölge toplantılarının üç ayrı ilde daha yapılması planlanıyor. Bölge toplantılarında belediye başkanlarına ve diğer katılımcılara çeşitli eğitimler verilmesinin yanı sıra tecrübeli isimler deneyim paylaşımları da yapacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapılamayan bölge toplantılarına bu yıl Balıkesir ile başlanacak. Bu toplantıda Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova olmak üzere 21 şehirden 201 AK Partili belediye başkanı Balıkesir'de bir araya gelecek. Ayrıca bölge toplantılarına o bölgedeki AK Partili büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının beraberinde büyükşehir meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları, il başkanları, il yerel yönetimleri, kadın ve gençlik kolları başkanları da katılacak. Balıkesir'in ardından bölge toplantılarının 15-16-17 Ekim'de Ordu'da, 22-23-24 Ekim'de Şırnak'ta ve kasım ayında da Antalya'da yapılması planlanıyor.

“Hem eğitim hem de bilgi paylaşıma yönelik toplantılar olacak”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'tan sonra geçen üç yılda AK Belediyeler'in genel durumunun ele alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Hem eğitim hem de bilgi paylaşıma yönelik toplantılar olacak. Bölge toplantılarında geçmiş dönemlerden başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini belediye başkanlarına aktarabileceği ortam oluşturulacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu moderatörlüğünde Samsun Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Menderes Tevfik Türel tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak" denildi.

Toplantılarda geçmişteki tecrübelerin güncel belediyecilik anlayışı ile harmanlandığı vizyoner eğitim programı, daha sonra alanında uzman kadrolar tarafından yapılacak dijital siyasal iletişim, beden dili, halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konulu eğitimlerle devam edecek. İllerin kendine özel sorunları ve taleplerinin bildirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklardan bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bölge toplantılarına davet edilecek. Böylelikle şehrin sorunları ilk ağızdan dinlenmiş ve belediyelerin ve şehrin talepleri bakanlıklara iletilmiş olacak. Toplantılar vesilesiyle bakan yardımcıları ve bürokratlar ile belediye başkanlarının da kaynaşması hedefleniyor.