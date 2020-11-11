AK Parti'de görev değişimi

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevini Efkan Ala'ya devretti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki devir teslim törenine çok sayıda milletvekili ve parti yöneticisi katıldı. Burada bir konuşma yapan Yılmaz, genel merkezde keyifli bir çalışma ortamında görev aldığını belirterek, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Görev yaparken dört temel öncelik belirlediklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Birincisi algı konuları; Türkiye maalesef uluslararası medyada hak etmediği bir algıyla karşı karşıya. Türkiye ile hesabı olan çevrelerin uluslararası medyada oluşturduğu gerçeklikten uzak bir algı var. Tabii ki her ülkenin sorunları olabilir, sıkıntıları olabilir ama Türkiye ile ilgili algıya ve olguya baktığınız zaman aradaki farkın gerçekten çok açıldığını görüyorsunuz. Elimizdeki imkanlarla bununla mücadele etmeye çalıştık. İkinci olarak güvenlik konularını önemli gördük. Türkiye'nin mücadele ettiği bütün terör örgütleri aynı zamanda uluslararası bir network içerisinde çalışıyorlar. FETÖ'den PKK'ya, DEAŞ'a varıncaya kadar hepsi uluslararası bir özellik taşıyor, uluslararası bir şebeke, ağ içerisinde çalışıyorlar. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerin güvenlik boyutu çok çok önemli, bizde buna parti olarak katkıda bulunmaya çalıştık. Üçüncü olarak ekonomi; Türkiye ekonomisi dışa açık bir ekonomi, ticaretten turizme, sermaye hareketlerine varıncaya kadar birçok alanda Türkiye, dünya ile etkileşim içinde olan güçlü bir ekonomiye sahip, G-20'nin üyesi olan dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Bizde uluslararası ilişkileri ekonomi anlamında da değerlendirmeye ve ekonomik politikalarımıza katkıda bulunmaya gayret ettik. Dördüncü önceliğimiz ise insanımız oldu. Yurt dışında milyonlarca insanımız var. Bunlar Türkiye'nin gücü gerçekten. Bu insanlarımızın daha etkili hale gelmesi, içinde bulundukları toplumlarda diaspora dediğimiz toplumların, Türkiye ile bağlantılı toplulukların, daha etkili hale gelmesi, içinde bulundukları topluma entegre olmaları ama asimile olmamaları için gayret ettik.”

Özellikle son zamanlarda İslamfobi, yabancı düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı gibi hadiselerin yükselişte olduğunu gördüklerini dile getiren Yılmaz, “Aşırı sağ ve ırkçı ideolojilerin maalesef Avrupa başta olmak üzere önemli bir mesafe aldığını görüyoruz. Bundan da Avrupa adına ve insanlık adına endişeliyiz doğrusu. Bu konularda elimizden geldiğince mücadele etme gayreti içinde olduk” diye konuştu.

Türkiye'nin hiçbir zaman emperyalist bir ülke olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Emperyalist ülkeler, başkasının hakkında, hukukunda gözü olan ülkelerdir. Türkiye hiçbir zaman bunu yapmadı. Sadece ve sadece kendi hakkını ve hukukunu korudu. Başkalarına da bunu yedirmeme yönünde kararlı bir politika ortaya koydu, bundan sonra da devam edecek inşallah” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin aldığı bütün kararlarla Türkiye'nin dışında gönül coğrafyalarında yaşayan bütün kardeşlerini etkileyen bir politika ortaya koyduğunu anlatan Efkan Ala ise, böylesine etkili bir partinin bu kadar sıkıntılı, problemli bir dönemde dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığını üstlenmenin ağır bir sorumluluk olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. Önemli bir sorumluluk üstlendiklerinin farkında olduklarını, Türkiye'nin etrafındaki bölgede adeta denklemlerin yeniden kurulduğunu aktaran Ala, “Türkiye, çok şükür ki böyle bir ortamda bu bölgede masada yeri olan, sözü etkili olan bir devlet olarak önemli rol üstlenmektedir. Eskiden masalar kurulduğunda ‘acaba Türkiye masanın konusu mudur' diye tedirgin olunurken, bugün kurulan her masada Türkiye'nin etkili bir yeri vardır ve devlet olarak orada denkleme alınmadan herhangi bir sonuç elde edilememektedir. Türkiye, bu bölgelerde elde edilen sonuçlarda çok önemli politikalar ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

Tören, karşılıklı çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.