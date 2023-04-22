AK Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, ziyarete gelen partileri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük karşıladı. Basına açık gerçekleştirilen görüşmelerde AK Parti heyeti, bayramlaşma için gelen parti heyetlerine çikolata ve baklava ikram etti.

Tören ilk olarak CHP heyetinin ağırlanması ile başladı. CHP'nin ziyaret heyetinde Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Murat Emir, PM Üyesi Semra Demir ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir yer aldı. Törende heyetler kendi aralarında bayramlaştı.

CHP heyetine hitaben yaptığı konuşmada buruk bir bayram geçtiğini hatırlatan Uygur, seçimler nedeniyle yoğun bir süreçten geçtiklerini kaydederek, “İnşallah sonu da bereketli olacak. Milletimiz için, vatanımız için milletimiz en doğru kararı verir. Güzel müjdeler de hayata geçmeye devam ediyor. Bir taraftan depremlerden dolayı içimiz buruk, vefat edenler nedeniyle üzgünüz ama o şehirlerimizi tekrar ihya etmek için bir taraftan da güzel işler yapmaya, müjdeler vermeye devam ediyoruz” dedi.

CHP'li Emir, Uygur'un, “Temellerimiz atılıyor, bugün yine ilk yapılan köy evlerimizin anahtar teslimi cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecek. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz” cümlesine karşılık, “İnşallah siz başlıyorsunuz, bitirmek, anahtarları teslim etmek bize kısmet olacak. Bir kuruş bile almadan yapacağız. Vatandaşlarımızı borçlandırmayacağız” cevabını verdi.

Uygur ise bunun üzerine “14 Mayıs'ta daha güçlü bir şekilde geliyoruz” vurgusunu yaptı.

“Cumhurbaşkanımızı ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğiz”

CHP heyetinin bayramlaşma ziyareti sonrasında Cumhur İttifakı ortağı MHP heyeti de ağırlandı. MHP bayramlaşma heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MYK Üyeleri Nevin Taşlıçay ve Fatih Çetinkaya bulundu.

AK Parti ve MHP görüşmesinde Durmaz, Uygur'un, “Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” demesi üzerine, “Onun üzerinde kuşkumuz yok. Sahada gördüğümüz, yaptığımız çalışmalarda bize onu işaret ediyor. Allah'ın izniyle sayın cumhurbaşkanımızı ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğimize zerre kadar şüphemiz yok. Parlamentoda da Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu temin edeceğimize de inanıyorum. Milletimize tek taahhütleri 7 partili koalisyon olan, onun ötesine geçemeyen yapıyı görüp değerlendirecektir. Hele böyle olağanüstü afetlerin yaşandığı süreçte böyle bir yapıya güven duyulamayacağını net bir şekilde görüyor, alanda da bunu hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

Uygur da seçimlere ilişkin mesaj vererek, “Milletimiz bu manada ferasetini, basiretini, sağ duyusunu her zaman gösterdi. İnşallah 14 Mayıs'ta da sandığa mührünü vuracak. Bu manada milletimize olan inancımız ve güvencimiz tam. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onu en güçlü çoğunlukla seçtirerek millete hizmet yolunda durmadan devam edeceğiz” dedi.

AK Parti'de daha sonra Hüda-Par, Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin ziyaretleri oldu.

Öte yandan AK Parti heyetine seçim bürolarına yapılan saldırılardan dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten diğer partilerin heyetleri, bu tür saldırıların yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca görüşmelerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu yıkımın altından milletçe kalkılacağı mesajı verildi.