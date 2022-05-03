AK Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma video telekonferans yöntemiyle gerçekleşti

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma video telekonferans yöntemi ile gerçekleşti.

AK Parti'nin bayramın ikinci günü gerçekleşen siyasi partiler arası bayramlaşma programı video telekonferans yöntemiyle yapıldı. AK Parti'nin bayramlaşma heyeti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluştu. 09.30'da Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayan bayramlaşma programı, daha sonra sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşıldı.

"Son uzaktan bayramlaşma"

Görüşmelerin genelinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin tarafından Covid-19 pandemisinin yavaş yavaş ülke gündeminden çıkmaya başlandığı vurgulandı. Siyasi partiler arası bayramlaşma programına Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayan AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Zengin, bu bayramlaşmanın son "uzaktan bayramlaşma" olacağını, Kurban Bayramı'nda siyasi partiler arası bayramlaşma programının yüz yüze gerçekleşeceğini kaydetti. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında gerçekleşen bayramlaşma görüşmelerinde özellikle Cumhur İttifakı vurgusu yapıldı. Saadet Partisi ile yapılan görüşmelerde Saadet Partili yetkililer tarafından, diğer ülkeler arası ikili diyaloğun güçlendirilmesi, diplomasi çalışmalarının güçlendirilmesi konusundaki talepler iletildi. AK Parti ile diyalog halinde olmanın kendilerinde memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Saadet Partili yetkililer bu görüşmelerin daha sonra da devam etmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Demokratik Sol Parti heyeti ise görüşme esnasında, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası örgütün tarafsız gibi görünmesine rağmen aslında fiilen tarafsız olmadığının ve bu tür örgütlerin işlevini yitirdiğinin göründüğünü vurguladı. Rusya Ukrayna savaşının ve sonrasında yaşananların bu tür örgütlerin güncellenmesi gerektiğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti. Demokrat Parti yetkilileri gerçekleştirilen görüşmelerde, parti genel merkezlerinde bir araya geldikleri 6'lı ittifak masası ile alternatif bir grup oluşturmak istediklerini vurguladı. Cevaben konuşan Zengin, bu iki ittifak arasındaki rekabetten hoşlandığını, demokratik ortamda gerçekleşecek her rekabetin iki tarafı da diri tuttuğunu söyledi.

İYİ Parti heyeti ile gerçekleşen görüşmede ise Covid-19 pandemisinin etkilerini yitirmesi ile insanların bir araya gelerek bayramlaşmasının çok sevindirici olduğu kaydedildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, daha önceden yapılan plan ve program çerçevesinde uzaktan bayramlaşma programının organize edildiğini, Kurban Bayramı'nda İYİ Parti ile yüz yüze de bayramlaşmak istediklerini vurguladı. Zengin Vatan Partisi heyeti ile gerçekleşen görüşmede, her alanda kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu, Rusya Ukrayna savaşı ve devamında yaşananlar ile daha iyi gördüklerini kaydetti. Vatan Partisi heyeti Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Rusya ile NATO arasındaki bir mücadele olarak gördüklerini, NATO'nun doğuya doğru genişleme politikasında olduğunu gözlemlediklerini aktardı. Vatan Partisi heyeti, Ukrayna Rusya savaşında Türkiye'nin tarafsızlık politikası yerine Rusya'nın yanında olunacak bir politika ile hareket etmesinin daha yararlı olacağını düşündüklerini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin bu düşünceye cevaben, aktif bir tarafsızlık politikası izlendiğini, iki ülkenin aynı anda güvendiği ülkenin Türkiye olmasının bir kazanç olduğunu kaydetti.

Zengin, Anavatan Partisi heyeti ile gerçekleşen görüşmede siyaset üzerindeki negatif söylem dilinden uzaklaşılması gerektiğini, bayram vesilesiyle sağlanan samimi dilin daha sonra da devam etmesini temenni ettiklerini kaydetti. Zengin ayrıca Anavatan Partisi ile görüşme sırasında Turgut Özal'a da değinerek, çok vizyoner bir siyasetçi olduğunu, Türkiye'nin Batı'ya açılmasında simge bir isim olduğunu söyledi.

Zengin daha sonra Yeniden Refah Partisi heyeti ile gerçekleşen bayramlaşma görüşmelerinde merhum Necmettin Erbakan'ı da hatırlatarak, bir fikrin ve onu dava edinen liderlerin çok kıymetli olduğunu, merhum Necmettin Erbakan'ın da bu kulvarda önde gelen siyasi isimlerden olduğunu söyleyerek kendisine Allah'tan rahmetler diledi.

Yeniden Refah Partisi heyeti de Ramazan ayının madden ve manen arınma ayı olduğunu, toplumsal yapıyı ayakta tutacak her türlü mekanizmanın da yeniden gözden geçirildiği bir ay olduğunu vurguladı. Heyet tarafından gelecek adına siyasi partiler arasındaki temasların bayram dönemlerinde olduğu gibi sonrasında da devam etmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli muhalefet vurgusuna atıfta bulunarak, Yeniden Refah Partisi heyetinin açıklamalarının, bu zemine uygun olduğunu, güçlü bir demokrasi için güçlü bir iktidar aynı zamanda da güçlü muhalefet partileri olması gerektiğini kaydetti. Muhalefet ve iktidarın birbirine taban tabana zıt değil, birbirini yönlendirici, yıkıcı değil yapıcı bir konumda olması gerektiğinin altını çizdi.