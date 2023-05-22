AK Parti'den sandıklara gönüllü olun çağrısı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklarını tamamlarken, İl Başkanı Hakan Han Özcan da, seçim sürecinde sandık güvenliğinin sağlanması için gönüllü olmak isteyen Ankaralı seçmenlere çağrıda bulundu.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan seçim sürecinde sandık güvenliğinin sağlanması için gönüllü olmak isteyen Ankaralı seçmenlere çağrıda bulundu.

Özcan, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “14 Mayıs seçimleri öncesinde sandıkta görevli olan bütün görevlilerimize oy sayımı sırasında hiçbir haksızlık yaşanmaması için eğitimlerimizi tamamladık. Sandığa giden her bir vatandaşımızın oyu bizler için çok kıymetli. Bu yüzden tıpkı okçular tepesinde olduğu gibi o gün de davamızın bekçileri olacağız. Bizim için oy namustur. Vatandaşlarımızdan da bu zorlu süreçte bize destek olmalarını rica ediyorum“ ifadelerini kullandı.

“Bütün vatandaşlarımızdan sandık güvenliği için gönüllü olmalarını rica ediyorum”

14 Mayıs seçimlerinde oy sayımı esnasında muhalefet tarafından yapılan söylemlere değinen Özcan, “14 Mayıs seçimleri büyük bir katılımla demokratik bir ortamda yapılmasına rağmen muhalefet tarafından yapılan açıklamalar demokrasimize gölge düşürmeye çalışmıştır. Milli iradeye saygıları olmayanlar, milletin iradesini gölgelemek için elinden geleni yapıyor. Ne yazık ki milletimizin huzurunu ve istikrarını istemiyorlar. AK Parti olarak seçimi açık ara önde bitirmemize rağmen vatandaşlarımızın aklını karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Seçimden sonra depremzedelerimize yaptıkları çirkin saldırılar hala gündemde. O yüzden önümüzdeki seçimde bu tür provokasyonlara yer vermemek için sandık güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla seçim günü bütün vatandaşlarımızın gönüllü olmalarını rica ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bir kez daha demokrasi dersi vereceğiz”

14 Mayıs seçimlerinde 2 buçuk milyon oy farkla meclis ekseriyetini AK Parti'nin aldığını hatırlatan Özcan, “28 Mayıs seçimlerinde de inşallah tek bir fire vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar halkımızın teveccühü ile Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum. Bütün vatandaşlarımızın 28 Mayıs'ta sandıklarda oy kullanmasını sağlarken oylarının güvenliği için de var gücümüzle çalışacağız. Seçimi huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya bir kez daha demokrasi dersi vereceğiz. Sandık güvenliği için gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız bizlere https://oyseninankarasenin.com adresi üzerinden başvuru yapabilir” diye konuştu.