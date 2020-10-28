AK Partili Bakbak: “Dünyanın en gözde coğrafyasını bizlere yurt bırakan aziz şehitlerimizi cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyorum"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, “Dünyanın en gözde coğrafyasını bizlere yurt bırakan aziz şehitlerimizi cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Derya Bakbak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Türkiye'nin tarihi bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Bakbak, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devlet ve millet olarak çok yönlü bir mücadele yürütüyoruz. Bağımsızlığımızın sembolü olan cumhuriyetimizin asırlık birikimi, kadim tarihimiz, devlet tecrübemiz, Allah'ın yardımı, milletimizin desteği ile bütün engellerin üstesinden gelebilecek güce, inanca, imkâna ve kararlılığa sahip büyük bir ülkeyiz. Dünyanı etkisi altına alan pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçirsek de Cumhuriyet Bayramı'mızı tüm yurtta büyük coşku ve gururla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin hiçbir zaman esarete boyun eğmediğini hatırlatan Milletvekili Derya Bakbak, mesajında şunları kaydetti:

“Türk milleti istiklal ve istikbaline göz dikenlere karşı hiçbir zaman bağımsızlığından ve onurundan taviz vermemiştir. İstiklal Harbi'mizi zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren ruh dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. AK Parti hükümetlerimizin 18 yıldır demokrasiden özgürlüklere, eğitimden sağlığa, savunma sanayiden enerjiye, ekonomiden ticarete, güvenlikten dış politikaya tüm alanlarda hayata geçirdiği reformlar bu iradenin ispatıdır. Tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı olan ülkemizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine ulaştırarak, gelecek nesillere daha güçlü daha müreffeh bir Türkiye bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.”