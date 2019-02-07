AK Partili Bakbak'tan Gaziantep'e “Gazilik” unvanı verilişinin 98. yılı mesajı

Derya Bakbak, Gaziantep'e “Gazilik” unvanı verilişinin 98. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Babakbak mesajında, “Takvimler 8 Şubat 1921'i gösterirken dünyada bir ilk yaşandı ve Kurtuluş Savaşı'nda destansı bir mücadele örneği gösteren Antep'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Gazi' unvanı verildi. 8 Şubat Gazi şehrin bu unvan ile mazhar oluşunun yıl dönümü, aynı zamanda Gaziantep'in onur günü, gurur günü. Bu vesileyle Antep'e Gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü kutluyor, Antep'i Gaziantep yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadesini kullandı.

“Onlardan aldığımız bu yegâne mirası ilelebet en yükseğe taşımak için çalışıyoruz. Atalarımızın verdiği kurtuluş mücadelesini bugün bizler yükseliş mücadelesi ve kalkınma hamlesi olarak sürdürüyoruz” diyen Bakbak şöyle devam etti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Ben Anteplinin gözlerinden nasıl öpmem ki; onlar sadece Antep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar.' Antep savunmasında eşsiz bir destana imza atan kahramanlarımız milli birlik ve beraberliğin şahlanışını göstermişlerdir. Biz de bu birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek şehrimizi ve ülkemizi şahlandıracağız. Bu kapsamda Kurucu Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti iktidarıyla 16 yılda Gaziantep'e adeta sınıf atlattık. Gazi şehrimizi üreten, ürettiğini pazarlayan bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Ülkemizin tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığı bu süreçte atalarımızın yokluk içerisindeki vatan savunmasını düşünerek kalkınmanın yerelde başladığını da bir an olsun aklımızdan çıkarmadan çalışacağız. Çünkü bizim 2023 hedeflerimiz var. Çünkü Cumhurbaşkanımızın gençlerimize, çocuklarımıza emanet ettiği 2053 ve 2071 vizyonumuz var. Çünkü bizim şehrimiz ve ülkemiz için hayallerimiz, heyecanlarımız, umutlarımız var. İnanıyorum ki Gazi şehrimiz atalarından aldığı iman ve cesareti, direniş ve mücadele ruhunu milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuzla birleştirecek ülkemizin kalkınma hamlesine güçlü katkılar sunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizin TBMM tarafından Gazilik unvanı ile şereflendirilmesinin 98. yıl dönümünü kutluyor, Antep'i Gaziantep yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”