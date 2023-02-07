AK Partili Canikli: "Dün afet bölgesindeki çalışmalarımız esnasındaki bir görüntü çarpıtılarak, vatandaşlarımızla ilgilenilmediğini ima eden mesnetsiz iddialar yer almıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Sosyal medyada dün afet bölgesindeki çalışmalarımız esnasındaki bir görüntü çarpıtılarak, vatandaşlarımızla ilgilenilmediğini ima eden mesnetsiz iddialar yer almıştır" dedi.

Nurettin Canikli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birtakım medyada, özellikle de sosyal medyada dün afet bölgesindeki çalışmalarımız esnasındaki bir görüntü üzerine kurgulanarak ve acımasızca çarpıtılarak, vatandaşlarımızla ilgilenilmediğini ima eden mesnetsiz iddialar yer almıştır. 07.02.2023 günü, arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla yaptığımız ziyaretler çerçevesinde saat 02.27 civarında, çarpıtılan görüntünün paylaşıldığı alanda vatandaşımızın vinç talebini karşılamak ve bölgenin takviye destek ihtiyaçlarına yönelik koordinatör sorumlusu Sayın İsmail Çataklı'ya WhatsApp mesajı göndermeye çalışıyordum. Öncesinde vatandaşımızın talebini dinledim ve sonra talebini koordinasyon merkezine aktarmaya çalıştığım andaki görüntüler çarpıtılarak kurgulanmış öncesi ve sonrası yansıtılmamıştır. Bu alandan hemen sonra ziyaret ettiğimiz ve arama kurtarma çalışması yapılan başka bir alanda 2 adet vinç olduğunu görünce, saat 02.54'te koordinasyondan sorumlu Sayın İsmail Çataklı'ya mesaj gönderdim. Nitekim bir sonraki noktadaki vinçlerden bir tanesi vatandaşımızın talep ettiği alana kaydırılmış ve vatandaşımızın talebi yerine getirilmiştir. Haberlere konu olan tweet serisinde de sorunun çözüldüğüne dair mesajlar yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Gün birlik olma günüdür"

Canikli, yardım sürecini ivedi şekilde çözmek ve vatandaşların yaralarını sarmanın asli görevleri olduğunu bildirerek, "Birbirimize daha çok kenetlenmemiz gereken bugünlerde, acımasızca, olayın gerçeği araştırılmadan, tarafıma sorulmadan sosyal medya dedikodusu üzerinden habercilik yapmak, toplumumuzu daha da incitecek mesajlar vermek gazetecilik değildir. Sözlerin tükendiği bu acılı günlerimizde herkes sağduyulu bir şekilde millet olma bilinci ile asli görevlerini en doğru biçimde yapmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Gün birlik olma günüdür" ifadelerini kullandı.