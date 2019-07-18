AK Partili Turan: "Ankara'da esnafımızın yanındayız"

TBMM'deki çalışmaları dışında her fırsatta Ankara esnafını ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, bu kez Kale esnafını ziyaret etti.

Kale esnafını ziyaret eden Milletvekili Hacı Turan, esnafın taleplerini tek tek dinleyerek sorunlarına çözüm üretti. Kale esnafının en büyük sorununun dükkanların önündeki dubalar olduğunu, dubaların esnafın kazancını engellediğini ve trafikte sorun yaşandığını öğrenen Hacı Turan, esnafın sorununu o gün çözdü. Girişimleri sonucu dubaların kaldırılmasını sağlayan Turan, "Biz Ahi esnafımızın daima yanındayız. Ankaramızda kapı kapı gezip gece gündüz demeden esnafımızın sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Güçlü esnaf güçlü Türkiye'nin teminatıdır" dedi.

Kale esnafı, AK Parti Milletvekili Hacı Turan'a teşekkür etti.