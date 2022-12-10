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AK Parti'li ve CHP'li kadın milletvekilleri karşı karşıya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 2023 bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti’li ve CHP’li kadın milletvekilleri karşı karşıya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 2023 bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti'li ve CHP'li kadın milletvekilleri karşı karşıya geldi.



TBMM'de 2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığına ilişkin kürsüden bilgi verirken AK Parti'li ve CHP'li kadın milletvekilleri karşı karşıya geldi. Bakan Yanık, sunumu esnasında CHP'deki tacizlere örnekler verdi. Bunun üzerine CHP Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, Bakan Yanık'ı protesto etti. Bunun üzerine Bakan Yanık'ın konuşması esnasında AK Parti'li kadın milletvekilleri Köksal'a tepki gösterdi. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kadın milletvekilleri yerlerine oturdu.

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