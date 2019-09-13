AK Parti'li Yavuz: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, CHP'den kurtarmanın zamanı geldi de geçiyor"

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü CHP'den kurtarmanın zamanı geldi de geçiyor" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından bilim kongresine davet edilen Diyarbakır Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ahmet Selçuk Mızraklı'nın her yer direniş sloganları ile eşliğinde alkışlarla karşılanması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Konuyla ilgili Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz'dan da açıklama geldi. Yavuz yaptığı açıklama da, "Kirli ittifak içerisinde olduklarından dolayı bir kez ifade etmiştim. O dönemde bazı kesimler ne demek istediğimi anlamamış olabilir. Ama geldiğimiz nokta da haklılığım ortada. Bu yüzden bir kez daha net bir şekilde ifade ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile kirli ittifak içerisinde olan CHP'den kurtarmalıyız'' dedi.

"CHP'lilerin terör soruşturması bulunan kişilerin yanında ne işi var"

Yavuz, CHP'li siyasilerin terör soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarına verdikleri desteklerin amacının ne olduğunu sordu. Yavuz yaptığı açıklamada, "Bakıyoruz birçok CHP'li siyasi, İçişleri Bakanlığımızca teröre verdikleri destekle belediye Binalarını kandilin adeta arka bahçesi haline getirdikleri için görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ediyorlar, destek veriyorlar. Son olarak bir de baktık ki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, teröre verdiği destekten dolayı görevlen alınan Diyarbakır'ın HDP'li eski belediye başkanını bilim kongresine davet ediyor, sanki hiç görevden alınan birisi değilmiş gibi sanki hala görevdeymiş gibi Diyarbakır Belediye Başkanı sloganı ile alkışlar eşliğinde karşılıyor. Yahu arkadaş ne oluyoruz Allah aşkına. Düşünebiliyor musunuz, kundaktaki bebekten yaşlısına kadar birçok cana kıymış, şehitlerimizin kanını akıtmış hain PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin belediye başkanları PKK'ya destek verdikleri yapılan soruşturmalar ile belirlendiği için görevlerinden uzaklaştırılmış olan bu kişileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP'li siyasiler sloganlar, alkışlar eşliğinde karşılıyor, ayaklarına kadar gidip destek veriyorlar. Sizin ne işiniz var? Verdiğiniz desteğin ardında yatan gerçek nedir? Bunları araştırmak lazım. İnanılır gibi değil ama gerçek olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu gün sağ olsaydı bu partiden bunların topunu temizlerdi. Gelinen nokta da CHP artık Mustafa Kemal'in ideallerinden ve hedeflerinden çok uzaklaşmıştır. Bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu partiden kurtarmak gerekiyor. Çünkü bunlar, Atatürk kimliği ardına saklanarak siyaset yapmaya çalışmalarının yanı sıra, perdenin arkasında teröre destek verenlerin yanında yer alıp onlara destek vermektedirler'' diye konuştu.