AK Parti'li Yavuz'a uluslararası ödül

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz'a, pamuk, arıcılık başta olmak üzere ülkede tarımın gelişmesine verdiği katkılardan dolayı 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesinde “özel ödül” verildi.

İstanbul Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen törende konuşan Yavuz, Dünya Gıda Günü'nde kendisine çok anlamlı bir ödül verildiğini söyledi. Ülkelerin yükselişinin de çöküşünün de tarımla başladığını anlatan Yavuz, “Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini bilen bir iktidarımız var. Gururla söylemeliyim ki; Anadolu'yu insanıyla toprağıyla duyan ve anlayan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle tarımsal üretimdeki başarımızı da taçlandırdık” dedi.

Özellikle arıcılık ve pamuk noktasında Türkiye'nin çeşitli illerine gittiğini ve buradaki insanların sorunlarına tercüman olmaya çalıştıklarını vurgulayan Metin Yavuz, dünyada kendi kendine yeten birkaç ülkeden biri olan Türkiye'nin özellikle Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da devrim niteliğinde projeleri hayata geçirdiğine işaret etti.

Türkiye'yi her alanda lider ülke haline getirmek için geceli gündüzlü çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Yavuz, seçim bölgesi Aydın'ın da bu başarı hikayesinde önemli bir role sahip olduğunu kaydetti.

AK Parti MKYK üyesi Yavuz, “Evliye Çelebi'nin ‘dağlarında yağ, ovalarında bal akan' şehir olarak nitelendirdiği cennet Aydın'ın milletvekiliyim. Aydın'ımız için doğal ülkemiz için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Heredot'un yeryüzünde bilinen en güzel şehir olarak tarif ettiği bir şehrin milletvekili olarak bu ödülü almanın da onurunu yaşıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından LOBİN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu, AK Parti MKYK üyesi Metin Yavuz'a, pamuk, arıcılık başta olmak üzere ülkede tarımın gelişmesine verdiği katkılardan dolayı 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi “özel ödülü”nü verdi.