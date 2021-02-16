AK Parti'nin Ankara 7. Olağan Kongresi için hazırlıklar devam ediyor

17 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan AK Parti Ankara 7. Olağan Kongresi için, Ankara Arena Spor Salonunda hazırlıklar devam ediyor.

Ankara'da 7. Olağan kongre hazırlıkları devam ederken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında gerçekleşen basın toplantısında, kongreyle ilgili bilgi veren Özcan, “Bugün burada günlerdir kongre hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan kongreye Cumhurbaşkanımız yarın direkt katılacak. Maskeye, mesafeye, temizliğe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde, sosyal mesafeli bir kongre gerçekleştireceğiz. Tabi şu anda Ankara'da hava bayağı soğuk. Yarın mensuplarımızın ulaşımları da rahat bir şekilde gerçekleşir inşallah. Burada Cumhurbaşkanımızla Ankara'daki teşkilatlarımız bir araya gelecek. Yeni bir teşkilatla ve taze bir birliktelikle 2023'ün Ankara'daki teşkilat kadroları oluşacak. 25 ilçe başkanımızla burada beraberiz, hazırlıkları yerinde inceliyoruz. Yarın saat 12.00'da teşkilat mensuplarımızın ve Cumhurbaşkanımızın katılımıyla kongremizi gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.