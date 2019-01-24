AK Parti'nin Kahramankazan adayı Oğuz'dan köylere çıkarma

AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, ilçedeki köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşuyor.

AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki köyleri ziyaret ediyor. Oğuz, 40'ı köy olmak üzere toplam 48 mahallesi bulunan Kahramankazan'da köylere yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geliyor. Oğuz'a ziyaretleri sırasında Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti Teşkilatı üyeleri de eşlik ediyor. Oğuz ve Ertürk, ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek, öneri ve taleplerini dinliyor. Oğuz ve Ertürk, vatandaşlar tarafından oldukça sıcak şekilde karşılanıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 15 yıllık belediye başkanlığı süresince gece gündüz demeden tüm mahalleleri olduğu gibi köy ziyaretlerini de aralıksız gerçekleştirdiğini belirterek, “Buralarda yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelerek bir sıkıntılarının olup olmadığını yerinde görüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin selamlarını kendilerine iletiyoruz. 15 yıl süresince köylerimize büyük hizmetler yaptık. Merkez mahallelerimizde olan tüm uygulamalarımızı köylerde de gerçekleştirdik. 31 Mart akşamı inşallah bu hizmet bayrağını AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı Serhat Oğuz kardeşimize teslim edeceğiz. Bizler nasıl köylerimizin her zaman yanında olduysak, bundan sonra da Serhat Oğuz kardeşimiz hep yanlarında olacak” dedi.

"Çalınmadık kapı bırakmayacağız"

Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz da, doğup büyüdüğü ve şimdi de hizmet etmek için talip olduğu Kahramankazan'da köy ziyaretlerinin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Oğuz, “Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın büyük ilgi ve teveccühleriyle karşılaşıyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda gönül belediyeciliği kapsamında ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. 31 Mart'a kadar tüm köylerimizi ziyaret edeceğiz. Buralarda çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. İnşallah 31 Mart akşamı devralacağımız hizmet bayrağı ile köylerimize 15 yıldır yapılan hizmetleri sürdüreceğiz. Her zaman onlarla birlikte olacağız” diye konuştu.