Ak Zambak Eylem Planı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında Ak Zambak Eylem Planı hazırladı.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'de görülen ak zambak (lilium candidum L.) türünün popülasyonunun ve yaşam alanının korunması amacıyla 2014 yılında başlatılan eylem planı çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir'in Kemalpaşa, Bayındır, Menderes, Urla, Karaburun, Seferihisar, Bergama ve Buca ilçelerinde 10 doğal popülasyon alanı belirlendi. Ak zambağın yaşam alanlarının izlendiği çalışmalarda türün tohum ve soğanları haricinde saplarından da üreyebildiği tespit edildi. Türün varlığını sürdürdüğü alanlara uyarı ve bilgilendirme tabelalarının konulduğu ve yöre halkına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı faaliyetler neticesinde ak zambak sayısında artış olduğu gözlendi.

Ak zambak farklı sektörlerde kullanılıyor

Süs bitkisi ve kesme çiçek olarak kullanılmasının yanı sıra kozmetik sektöründe de ihtiyaç duyulan ak zambak, sahip olduğu potansiyelden dolayı geçmiş zamanlardan günümüze kadar insan tahribatına maruz bırakıldı. 160 cm'ye kadar boylanabilen, çok sayıda beyazımsı oval, birbirinden ayrık, mızraksı ve şeritsi-mızrak şekilli etli-sulu soğan yapraklarının meydana getirdiği oval soğanlı bir tür olan ak zambak, dünya üzerinde Balkan ülkeleri, Yunan adaları, Lübnan, Filistin, İsrail, Suriye ve Türkiye'de yayılış gösteriyor.