Akaryakıt istasyonunda motoru patlayan araç faciaya sebep oluyordu

Ankara'da bir akaryakıt istasyonundaki aracın motorunda patlama yaşandı. Çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pursaklar ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün yakıt almak için istasyona getirdiği otomobilin motor kısmında meydana gelen arıza sebebiyle patlama meydana geldi. Çevredekilerin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Patlama esnasında aracın yakıt tankerine uzak olması ve içerisinde kimsenin olmaması muhtemel bir felaketin önüne geçerken, korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“Patlamanın sesi çok yüksekti”

Olayın tanıklarından Burak Tekkaya, “Dün bir patlama oldu. Sese doğru koştuk. Araç yanmaya başlamıştı. Araçta benzin kaçağı olduğu söyleniyor. Hemen elektrikleri kestik, yangını söndürmeye çalıştık. Patlamanın sesi çok yüksekti. Yangın tüpleriyle müdahale ettik. Araç söndükten sonra bir kez daha yanmaya başladı. Araç sahipleri de korkmuştu, sakinleştirmeye çalıştık. Onlar da üzülmüştü” dedi.