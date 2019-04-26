Akaryakıt türevlerinde parlamayı ve patlamayı önleyen milli ürün tanıtıldı

Alfoex Savunma ve Güvenlik Sistemleri AŞ'nin yüzde 100 milli olarak geliştirdiği akaryakıt türevlerinde parlamayı ve patlamayı önleyen Alfoex 573 sistemi tanıtıldı.

Alfoex Savunma ve Güvenlik Sistemleri AŞ'nin Ankara'daki hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Törende şirketin yüzde 100 milli olarak geliştirdiği Alfoex 573 sistemi de tanıtıldı. Alfoex 573 sistemini geliştiren şirketin kurucu ortağı Bayram Aytaşgın'ın açılış konuşması sonrası ürünün tanıtım filmi izlendi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu, yaptığı konuşmada heyecanla bekledikleri ürünü daha detaylı inceleyeceklerini söyledi. Üç konunun altının çizilmesi gerektiğini belirten Rektör Hacısalihoğlu, “Birincisi insan canına ilişkin riski önleyen bir sistem olması açısından önemli bir sistem. İkincisi bu sistemin Türkiye'de üretilecek olması heyecan verici. Üçüncüsü ise yerli ve milli karakter olması. Milgüç'ü tebrik ediyorum. Milli davranmak geleceğimize sahip çıkma bilincimizin, şuurumuzun adıdır. Şunu net olarak biliyoruz; Türkiye dinamik yapısıyla koyduğu hedefe yürümek istiyor. Bu bir istiklal yürüyüşüdür. Bunu ancak üreterek başarabiliriz. Yaşadıklarımız bu dersi önümüze koyuyor. Dolayısıyla her alanda Türkiye sanayi modelini değiştirmiştir. Nihai mal üretmek değil, ara mal yani üretmeyi üreten, katma değeri yüksek ürün üreten bir sanayi modeline geçmiştir. İşin daha başındayız ama özgüven aşılamıştır. Bu sistem, savunma sanayinin içerisinde yer alacak önemli bir sistem. Umut ediyor ve diliyoruz ki üretimimiz, anlayışımız, ilkelerimiz, değerlerimiz ve inancımız yerleşik hale gelsin, kurumsallaşsın” diye konuştu.

“Bu bir istiklal mücadelesidir”

15 Temmuz'dan çıkarılacak dersler olduğunu dile getiren Rektör Hacısalihoğlu, “Her beladan ve musibetten bir hayır çıkarmak gerekir. Evet buradan da bir hayır çıkmıştır. Türkiye yeniden bütün kurumlarını yerli ve milli karakteri ile yeniden güçlendirerek, iş bütünleşmesini sağlayarak, kurumsallaştırarak yolunu açmaktadır. Dolayısıyla ülkemizin şimdi bunu fırsata dönüştürerek bu yolculukta herkesin alın terine, emeğine ve katkısına ihtiyacı vardır. Üniversiteler üzerine düşeni yapacaktır. Girişimciler, iş çevreleri, üreticiler, sanayiciler bu rolü üstlenecektir. Devletimiz onların hamiliğini yaparak, her türlü desteği, teşvik edici ve düzenleyici rolü ile pozisyon alacaktır. Bizler de geleceğimize sahip çıkma bilincini yerleşik kılacağız. Yeni nesil bizden bunu bekliyor. Dolayısıyla bu duygularla tüm emeği geçenleri bu yatırımı yaptıkları için tebrik ediyorum. Yatırım yapmak cesaret ister. Bu cesareti ayakta tutacak, güçlendirecek olan da hepimiziz. Biz biliyoruz ki devletimiz de koyduğu hedeflerle bu desteklerle yürüyecek” dedi.

Açılış kurdelesi kesildikten sonra fabrika içerisinde Alfoex 573 uygulanan motosiklet deposu, cip bidonu ve şeffaf plastik bidona alev testleri ile birlikte piyade tüfeği ile atış yapıldı. Ürünün uygulandığı stok tankı ve depo, tüp ve otogaz simit silindir tanklarının da görsel sunumu yapıldı. Ayrıca spiral taş ile kesme, elektrik ark kaynak yapma, oksijen LPG kaynak yapma gibi birçok test de uygulamalı şekilde konuklara gösterildi. Sistemin servis bölümünde ise LPG'li araçlara uygulama sunumu yapıldı.

“Ülkemizden dünyaya satabileceğimiz bir ürün”

Ürünün parlayıcı, sıvı, gaz, akaryakıt türevlerinin tamamında parlamayı ve patlamayı önleyen bir sistem olduğunu belirten ürünün geliştiricisi ve şirket ortağı Bayram Aytaşgın, “Kullanım alanları çok geniş. Ürünümüzün kullanım alanlarını evimizdeki mutfak tüpümüzden tutun da endüstriyel hayat, savunma sanayi, LPG'li araçlar, akaryakıt istasyonları sıvı ve gaz enerji kaynaklarının bulunduğu her yer diyebiliriz. En elzem kullanım alanı ise ordumuzun kullandığı kara araçları, askeri havalimanları, uçaklarımız ve helikopterlerimizdir. Halkımızı ilgilendiren kısım ise LPG'li araçlardır. Bu sistemin dünyada tek dediğimiz kısmı aslında budur. Biz LPG'li araçlarda patlama kontrolü yaptık, güvenliği aldık ve ülkemizde dünyaya satabileceğimiz bir ürün geliştirdik” ifadelerini kullandı.

“Bu sistemi uygulayan para kaybetmez”

Amerika, İtalya ve Almanya'da 1960'lı yıllardan bu yana ürünün kullanıldığını söyleyen Aytaşgın, “Biz bu sistemi elimize aldığımızda iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkmıştı. 6331 sayılı Kanun'un 30. maddesine tabi olan iş ve işletmeler bu sistemi tedbir amaçlı almak, kullanmak zorunda. Bu sistemi uygulayan para kaybetmez. Ancak bu sistemin kullanılmamasından kaynaklı yaşanacak patlamalarda geleceğini ve işletmesini kaybeder. Bu sene yaşanan iş yeri patlamalardan dolayı sigorta bütçeleri 20 milyona çıktı“ dedi.

“Hacme göre değişen fiyat politikamız var”

İsteyenlerin Alfoex 573 sistemini motorinli, benzinli, jet A1'li, LGP'li araçlarında kullanabileceğini dile getiren Aytaşgın, “Bayilerdeki maliyet analizini üç gruba ayırıyoruz. LPG'li araçların 10 yılık ekonomik ömrünü dolduran tankları değişime gitmek zorunda. Ürünü burada değiştirirsek 200 TL gibi bir maliyeti var. Ama sıfırdan değiştirilmek istenirse tankın hacmine göre 750 TL ila 1000 TL arasında değişen bir fiyat politikamız var” diye konuştu.

Programda Elektrik Yüksek Mühendisi Kemal Sarı ve İSG Uzman Eğitmeni Halil Kutlu da birer konuşma yaptı.