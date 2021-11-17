Akçaabat Belediye Standı "Tam Bana Göre Festival"de gençlerden tam not aldı

Akçaabat Belediyesinin festival alanına kurduğu stant ve Belediye Halk Oyunları ekibi horon gösterilerini sergileyerek ziyaretçilerden büyük ilgi ve beğeni görüyor.

Ankara'da 150 belediyenin katıldığı ve gençlere yönelik olarak düzenlenen “Tam Bana Göre Festival” adlı organizasyonda Akçaabat Belediyesi de yerini aldı. Stantları ve etkinlikle ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Son zamanlarda ülkemiz genelinde yapılan en büyük organizasyonda görev almak bizler için gurur verici bir duygu. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle organizasyonun açılışının yapılması bizleri fazlasıyla heyecanlandırdı. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 150 belediye burada şehirlerini tanıtırken bir yanda da gençlere yönelik organizasyonlar düzenliyor. Akçaabat Belediyesi olarak bizim burada 3 görevimiz bulunuyor. Bunları layıkıyla yerine getirip inşallah memleketimize döneceğiz. Birincisi yöresel stant kurulumu. Ankara Millet Bahçesinde oluşturulan fuar alanına bütün belediyeler stant kurdu. Amacımız şehrimizi tanıtmak olduğu için biz de Ortamahalle evi standımızı buraya kurduk. Kurmuş olduğumuz tarihi stant festivale otantik bir hava kattı. Standımız katılan gençlerden yoğun ilgi gördü. Standımıza gelen misafirlere Akçaabat'ı tanıtan ürünlerimizi hediye ederken aynı zamanda onlara Akçaabat'ın helvası, Akçaabat kurabiyesi ve fındık ikramımız oldu. İkinci görevimiz ise halk oyunları gösterileri. Folkloru ile ün yapmış olan şehirler halk oyunlarını burada gençlerin beğenisine sundu. Tabi bu gösteriler horonsuz olmaz. Akçaabat Belediyesi Folklor Ekibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları öncesinde yaklaşık 200 bin seyirciye davul zurna eşliğinde horoncularımız ayak sesleri ile yankılandı. Horonumuz hem devlet erkânından hem seyircilerden tam not aldı. Festivaldeki bir diğer büyük görevimiz ise Ayak Tenisi Turnuvası. Buraya katılan 150 belediyenin her biri kendi alanlarında bir organizasyon üstlendi. Biz de Ayak Tenisi Turnuvasının organizatör belediyesiyiz. Katılan bütün belediyeler Ayak Tenisi organizasyonuyla Ankara'da ev sahipliği yapıyoruz. Üç gün boyunca ayak tenisi turnuvası yapacak olduğumuz festivalde sahayı hazırladık. Kapaklı, Yeşilyurt, Edremit, Gölcük, Esenler, Adapazarı, Pamukkale, Gördes Belediyeleri gibi birçok belediye ayak tenisinde mücadele edecek. Yapacak olduğumuz tüm bu organizasyonlar neticesinde Akçaabat'ın kültürünü sanatını turizmini ve tüm güzelliklerini başkentte bir kez daha tanıtacağız" ifadesini kullandı.

Başkan Ekim, “Bizler ilçemizi diğer şehirlere tanıtırken aynı zamanda biz de diğer stantları geziyoruz. Buralarda yapılanlar da, bizim ufkumuzu açabilecek olan faaliyetleri de notlarımızın arasına alıyoruz. Akçaabat Belediyesi her zaman en iyisi olma gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Stantta gençlerle birlikte zaman geçiren Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, gençleri Akçaabat standını ziyaret etmeye davet etti.