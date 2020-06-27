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Akdeniz'de Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekâta hazırlık eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz’de Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekâta hazırlık eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz'de Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekâta hazırlık eğitimleri icra edildiğini açıkladı.


MSB'den yapılan açıklamada, "Orta Akdeniz'de harekât icra eden 4 fırkateyn ve 1 lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekâta hazırlık eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

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