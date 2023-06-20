Akıl sağlığı bozuk şahıs bıçakla ailesine saldırdı: 3 yaralı

Ankara'da akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi bıçakla saldırdığı eşini, yeğenini ve yengesini yaraladı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, saldırgan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi 1574. Cadde'de yer alan bir evde meydana geldi. İddialara göre ruh sağlığı yerinde olmadığı için ağabeyinin evinde kalan A.E. (36), bir anda sinir krizi geçirdi. A.E., mutfaktan aldığı bıçakla o sırada evde bulunan yeğeni A.E. (25), eşi B.E. (27) ve yengesi S.E.'ye (47) saldırdı. Durumu anlayan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan A.E., B.E. ve S.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan A.E.'nin ise ifadesinde, “Bir anda gözüm döndü. Bıçağı aldıktan sonra neler yaşandı hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. Öte yandan, olay anı sonrası çevredeki kargaşa ise vatandaşların cep telefonu ile güvenlik kameralarına yansıdı.

“Saldırganın sinirsel bir hastalığı olduğunu duyduk”

Olayın tanıklarından Mehmet Topçu, “Gece bir gürültü duyduk. Daha sonra baktık ki komşumuzun misafiri sinir krizi geçirmiş. Evdeki iki kadınla bir adamı bıçaklamış. Daha sonra ambulanslar geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırganın elinde bıçak vardı. Yanına yaklaşamadık. Sürekli bağırıyordu. Saldırgan ev sahibinin kardeşiymiş. Misafir olarak kalıyormuş. Saldırganın sinirsel bir hastalığı olduğunu duyduk. Polisler geldi. İçeriye girip müdahale ettiler. Saldırganı alıp karakola götürdüler” ifadelerini kullandı.