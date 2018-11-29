'Akıllı parklar' vatandaşın güvenliğini en üst seviyeye çıkartıyor

MHP Ankara Büyükşehir Meclis Üyesi Mahir Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin parklarda başlatılan kameralı güvenlik sistemlerini bir adım ileri daha taşıyarak "akıllı parklar" dönemine geçmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

MHP Ankara Büyükşehir Meclis Üyesi Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin parklarda başlattığı kameralı güvenlik sistemlerini bir adım daha ileri taşıyarak "akıllı parklar" dönemine geçilmesini değerlendirdi. Ankara'da vatandaşın güvenliğini en üst seviyeye çıkartan yeni sisteme geçilmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Özel, “Halkımızın yararına olan her konuda, her şekilde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle andığımızı belirtmek isterim. Bu nedenle ilgililere teşekkürlerimi ifade ediyorum. Şimdi sıra inşallah ailelerin beklediği Ankara ve tüm ilçelerine çocuklarımızda oyunu eğitime dönüştüren, oynarken eğiten ve öğreten, oyun parklarının kurulmasında. Tüm bu uygulamaların Türkiye'mizde diğer illere de örnek olacağı inancını taşıyorum” ifadelerini kullandı.