Akım yönlendirici stent geliştirildi

Dünya nüfusunda yaygın olarak bulunan kalp rahatsızlıklarının azımsanmayacak kadar büyük bir bölümünde hastanın ölüm nedeni aort hastalığıdır. Aort, vücutta ana bir hat gibi kan akışını sağlayan, kalpten çıktıktan sonra tüm vücuda dağılan kanı pompalayan ana damardır. İşte vücudun en büyük damarı olan aort üzerinde hiç belirti vermeden oluşan kesecikler ve damar genişlemesi nedeniyle oluşan Aort Anevrizması, tıpkı patlamaya hazır bir bomba gibi insan hayatı için tehdit oluşturuyor.

Özellikle ileri seviyeye gelmiş durumlarda cerrahi tedavi büyük önem arz ediyor. Yıllar içinde sağlanan teknolojik gelişmeler ile günümüzde yaygın olarak kullanılan kapalı endovasküler cerrahi yöntemler ön planda bulunuyor.

Aort Anevrizması tedavisinde kullanılan uygulama ile tıp camiasına büyük umutlar veren ve dünyada sayılı ülkeler tarafından üretilen bu ürünler, bilim ve iş adamı Raşit Dinç tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu uluslararası tıbbi cihaz şirketi INVAMED- RD GLOBAL bünyesinde Türkiye'de üretildi. INVAMED- RD GLOBAL çok katmanlı akım yönlendirme özellikli inovatif stentleriyle şimdi Avrupa ve ABD ile buluşmaya hazırlanıyor.

INVAMED- RD GLOBAL Başkanı Raşit Dinç, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Sigara kullanımı, aşırı kilo veya obezite, kalp hastalığı veya atardamarlarla ilgili diğer hastalıklar için aile içi kalp-damar hastalığı hikayesi, hipertansiyon gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabilen Aort Anevrizması, herhangi bir bulgu vermeden önce gelişip büyüyebildiği gibi her yıl Türkiye'de yaklaşık 15 bin, dünyada ise yaklaşık 200 bin insanın Rüptüre (patlamış) Aort Anevrizma nedeni ile ölümüne sebep oluyor. INVAMED- RD GLOBAL üretim tesisimizde geliştirdiğimiz, tedavisi zor yerlerdeki anevrizmalar için daha basit bir çözüm sağlayabileceğine inandığımız Çok Katmanlı Akım Yönlendirme özellikli Stentler, minimal invaziv olarak uygulanıyor. Ani anevrizma dışlanmasına bir alternatif olarak ortaya çıkan ve anevrizma hastalığının tedavisi için alışılmışın dışında bir stent olan bu yeni stentimiz, damardan akan kan ile anevrizma arasında yalnızca mekanik bir bariyer oluşturan geleneksel kaplı stentlerden farklı olarak kan akışını yavaşlatıp lamine ediyor ve anevrizmaya neden olan türbülansı azaltıyor.”

Aort anevrizmalarının tedavisinde kullanılan bu stentin, özel tasarıma sahip 5 katmanda birbirine bağlı tellerin kendiliğinden genişleyen ağ yapılarından oluştuğu bilgisini veren Başkan Dinç, “Yüksek bükülme ve yorulma direncine ve düşük gözenekliliğe sahip, son derece esnek cihazlar olmasıyla, kan akışını doğal yan dallara yönlendiriyor ve anevrizma kesesi içindeki akış girdaplarını yavaşlatıyor. Böylelikle kan akışını lamine ederek tedaviyi gerçekleştiriyor. Bu akış modülasyonu mekanizması sayesinde, anevrizmayı dışlamak yerine tedavi eden bir çözüm ortaya koyuyor. Bu da her hastaya greft yapısını uyarlamak zorunda kalmadan damar dallarının açık kalması anlamına geliyor. Bu yeni stent ile tedavisi çok zor olan anevrizmalar için mevcut tedavi yöntemlerine göre daha basit bir tedavi sağlanıyor. Uygulamasındaki rahatlık ve yerleştirilmesindeki kolaylık avantajları sayesinde, yüksek risk grubundaki aort anevrizması olan hastalarda kullanımı ile ideal sonuca ulaşılabiliyor. Bu yeni teknolojinin üretiminde emeği geçen ve katkısı olan, INVAMED- RD GLOBAL bünyesindeki tüm bilim insanlarına ve mühendislerimize bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek isterim” İfadelerini kullandı.

Başkan Dinç tarafından, Türkiye merkezli uluslararası medikal cihaz şirketi INVAMED- RD GLOBAL Laboratuvarlarında geliştirilen ve Üretim Tesisinde üretimine başlanan Çok Katmanlı Akım Yönlendirme özellikli stentlerin tıp dünyasında ideal bir tedavi sistemi olarak yer edineceği öngörülüyor.