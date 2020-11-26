Akıncı Üssü davası öncesinde Sincan'da güvenlik önlemleri üst düzeyde

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından darbe girişimi sırasında merkez olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki olaylarla ilgili 475 sanıklı davada bugün karar çıkması bekleniyor. Duruşma öncesinde güvenlik güçleri davanın görüleceği Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde geniş güvenlik tedbirleri aldı.

FETÖ tarafından darbe girişimi sırasında merkez olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki olaylarla ilgili 475 sanıklı davada kararın açıklanması bekleniyor. Dava öncesinde içeriye girmek isteyen kişilerin korona virüs tedbirleri çerçevesinde HES kodları kontrol edilirken, maske ve sosyal mesafe kuralına da özen gösterildi.

Duruşmanın yapılacağı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde drone savar ve aralarında Özel Harekat ile keskin nişancıların da olduğu polis ekipleri tarafından geniş güvenlik tedbiri alındı.