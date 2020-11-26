Akıncı Üssü davasındaki karara ilk tepkiler

Akıncı Üssü davası kararını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Hem o gece inanılmaz bir direniş, birlik ve beraberlik gösteren milletimiz hem de bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, kararlı duruşu, milletiyle birlik ve beraberlik içinde kendisini de ortaya koyarak vermiş olduğu kararlı tutumla Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından darbe girişimi sırasında merkez olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki olaylarla ilgili 475 sanıklı davada karar çıktı. Kararın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalandığı sırada orada bulunan milletvekilleri olarak müdahil dilekçelerle davayı yakından takip ettiklerini ve şikayetlerini mahkeme heyetine bildirdiklerini aktaran Usta, karar duruşmasında tarihi ana şahitlik ettiklerini kaydederek, Akıncı Üssü davasının darbe girişiminin ana davalarından biri olduğunu ve 3 yılı aşkın süredir devam ettiğin hatırlattı. Usta, "Hepimiz salonda davayı takip ettik, son kararları dinledik. Gazilerimiz, şehit yakınlarımız bizlerle birlikte salondalardı. Onlar da bu karar anına şahitlik ettiler. Defalarca tekrarlanan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını dinledik" ifadelerini kullandı.

Davaların uzun sürmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Usta, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu anımsatarak, "Darbe girişimi dahi olsa bu sanıkların savunma haklarına hiçbir müdahale yapılmaksızın sonuna kadar tüm sözlerinin dinlenmesine müsaade edildiği ve çok büyük, 475 sanıklı bir dava olduğu için 3.5 yıllık bir süreçten geçti" şeklinde konuştu.

“Milletin vicdanında zaten yargılanmış olan bu sanıkların bugün açıklanan kararla birlikte cezalarını almasının hepimiz memnuniyetini yaşıyoruz”

Türkiye'de artık darbe dönemlerinin bittiğini vurgulayan Usta, bu davaların Türkiye'nin hakkı ve hukukunun korunmasının, adaletin tesis edilmesinin güzel bir örneği olduğunu bildirerek, "Milletin vicdanında zaten yargılanmış olan bu sanıkların bugün açıklanan kararla birlikte cezalarını almasının hepimiz memnuniyetini yaşıyoruz” dedi.

“Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir”

Darbe girişimine kalkışanların aldıkları ağırlaştırılmış müebbet cezalarının ardından bundan sonra kimsenin Türkiye'de bir darbe girişimine kalkışamayacağını belirten Usta, "Hem o gece inanılmaz bir direniş, birlik ve beraberlik gösteren milletimiz hem de bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, kararlı duruşu, milletiyle birlik ve beraberlik içinde kendisini de ortaya koyarak vermiş olduğu kararlı tutumla Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir. Bunu herkesin bugün açıklanan kararlarla bir kez daha en iyi şekilde anlamasını istiyorum. Bir kez daha hiç kimsenin Türkiye'de darbe üzerinden vesayet odakları üzerinden bir girişimde bulunamayacağının altını çizmek istiyoruz" diye konuştu.

“İster FETÖ, ister PKK, ister DHKP-C, ister DEAŞ olsun, ne olursa olsun terörle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecek”

Açıklanan kararla şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını ve gazilerin haklarının hesabının sorulduğunu söyleyen Usta, şöyle konuştu:

"O yüzden gönlümüz rahat. Bir daha böyle bir darbe girişiminin Türkiye'de ve dünyada hiçbir yerde yaşanmamasını temenni ediyoruz. İster FETÖ, ister PKK, ister DHKP-C, ister DEAŞ olsun, ne olursa olsun terörle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecek. Yeni Türkiye'de yeni açılımlarla hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz."