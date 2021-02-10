AKK yetkilileri, çiçekçilik ve peyzaj sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Ankara Kent Konseyi (AKK) heyeti, çiçekçilik ve peyzaj sektörünün sorunlarını duyurmak ve sektör çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için “Üreten Ankara, Kazanan Türkiye" sloganıyla düzenlenen 'Çiçekçilik ve Peyzaj Sektörleri İstişare Toplantısı'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Başkentli sektör temsilcilerinin talep ve sorunları ile çözüm önerileri masaya yatırıldı. ANFA Genel Müdürlüğü, AKK ve ATO sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunların giderilmesi için iş birliği mesajları verildi. ANFA Genel Müdürlüğü, AKK ve ATO yetkilileri, Başkentli çiçekçi esnafı ve peyzaj sektörünün karşı karşıya kaldığı sorunların giderilmesi için iş birliği yapma kararı aldı, çözüm önerilerini görüştü.

“ATO olarak atılması gereken her adımı atacağız”

ATO çatısı altında bulunan 67 meslek komitesiyle bir araya gelerek talep ve sorunlara çözüm aradıklarını belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, "Pandemi önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle çiçekçilik ve peyzaj sektörleri de sıkıntıya düştü. Engelli ve kadın istihdamının en yoğun olduğu sektörlerin başında gelen bu iki alanın öneminin farkındayız. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla iş yerlerimiz 13-14 Şubat'ta açık olacak. Bunun için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'na, sayın valimize ve büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Üreticilerden alım garantili ürün sözleşmesi yaparak ANFA Genel Müdürümüz de çok önemli bir misyon üstlendi. ANFA çok farklı çalışmalara başladı. ANFA'nın amacı bu sektördeki tüm çiçekçilere hizmet etmek, buradaki istihdama katkı sağlamak ve Ankara'yı bu anlamda rahatlatmak. Bu sektörlerde yaşanan sıkıntıların bir an önce bertaraf edilmesi ve pandeminin ortadan kalkması temennisinde bulunuyorum. Bu toplantıdan çıkan sonuca göre ATO olarak atılması gereken her adımı atacağız" dedi.

Süs bitkileri organize sera bölgesi kurulacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Başkent'i yerli üreticilerin ürettiği, bitki ve ağaçlarlar donatacağız" sözünü referans kabul ederek, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer ise şu açıklamalarda bulundu:

"ANFA, Ankara'nın genelinde ortalama 30 milyon metrekare yeşil alanda 950 mahalde hizmet veriyor. Peyzaj ve bitki üretim alanlarında Ankara'da ticari faaliyet yürüten tüm iş kollarıyla temas kurmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Ankara'yı karış karış gezerek ilgili tüm sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Üreticilerle fikir alışverişi yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz."

Ankara'da bitki üreticilerinin daha verimli üretim yapabilmeleri için "Süs Bitkileri Organize Bölgesi, Fuar ve Rekreasyon Alanı" projesi hazırlanacağını ifade eden Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu projenin altyapısını beraber düşünecek, beraber tasarlayacak ve beraber yapacağız. Kooperatiflerle ortak akıl yürüterek ilerleyeceğiz. Kalkınma ajanslarının dikkatini bu alana çekeceğiz. Yüreği Ankara için atan herkesin kapısını aşındıracağız."

"Ankara üretimin ve istihdamın başkenti olacak"

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ağır darbe alan sektörler arasında yer alan sektörlerin başında çiçekçilik ve peyzaj sektörünün bulunduğunu ifade eden AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da şöyle konuştu:

"Ülkemiz, süs bitkileri açısından oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip, süs bitkileri yetiştiriciliğine uygun iklimsel ve coğrafi koşulları barındırmasıyla ihracatçı bir ülke konumuna gelmesi için gerekli tüm avantajlara sahiptir. Ancak tüm bu avantajlara rağmen ülkemiz süs bitkileri ihracatında 108 milyon dolar ile 23. sıradadır ve pazardaki payı sadece yüzde 0.5'dir. Biz zaten halihazırda pazarımız olan, ticaret yaptığımız ve düzenli mal gönderdiğimiz ülkelerin çiçek alanındaki taleplerini karşılamamız gerekir. İhracat rakamlarımızı arttırmak için talep hazır, yeter ki biz yerli üretimle beraber bu gerekli arzı yapabilelim."

Dünya başkentleri arasındaki örnek uygulamaları anlatarak peyzaj sektörünün de Ankara turizmine katkı sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, "Büyükşehir Belediyemiz, kentimizdeki kooperatiflerden alım yaparak ve sözleşmeli üretimi hayata geçirmesiyle beraber yerli üreticiye büyük destek sağlayacak. Bu destekler, çiçekçilik ve peyzaj sektörünün bu zor günlerin atlatılmasına yardımcı olacak dolayısıyla Ankara üretimin ve istihdamın da başkenti olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantıya ATO Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer, ANFA Genel Müdür Yardımcısı Koray Kan, ANFA Peyzaj Müdürü Büşra Dok Dağdelen, ANFA Bitki Üretim ve Özel Projeler Birimi Müdürü Sibel Altunoğlu, AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Başkanı Zafer Kırıcı, Peyzaj, Çevre Düzenleme ve Yapısalları Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Savaş Erdoğdu, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen ile çok sayıda çiçekçi esnafı ve sektör temsilcisi katıldı.