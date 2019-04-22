Akkuzulu köyü muhtarından Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu köyü Muhtarı Halil Kökmen, şehit askerin cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Akkuzulu köyü Muhtarı Halil Kökmen, şehidin cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlığa geçtiklerini, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı olduğunu duyup köye döndüğünü belirtti. Kökmen, “Yolda birilerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘Niye köye getirdiniz, Neden geldi bu adam, Şehit cenazesine niye geldi bu adam' şeklinde laf attığını söylediler. Onlar çok üzgün oldukları için, şehidin acısıyla bir anda olan bir şey bu yani, orada bir organizasyon yok. Köy halkı tarafından bir organizasyon yok” şeklinde konuştu.

Olayı gerçekleştirenlerin hem köyden hem de dışarıdan vatandaşlar olduğunu söyleyen Kökmen, “Olayı gerçekleştiren köyden olanlar da var, dışarıdan Ankara'dan gelenler de var. Olayla hiç alakası olmayan kişiler de var. Olaydan sonra Kemal beyle birlikte çıktık zaten köyden, Kemal beyden köyüm adına özür diledim. Orada onlara kurulmuş bir tezgah yok. Halk bir anda patladı” ifadelerini kullandı.

Şehit Yener Kırıkcı'nın yakını olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağından şehit ailesinin de bilgisi olmadığını söyleyen Kökmen, "Orada Mansur bey de vardı. Mansur beye herhangi bir tepki falan olmadı. Kemal bey'e birkaç kişi bağırdı. ‘PKK ile birlik olmayın, barındırmayın, PKK bizim evlatlarımızı şehit ediyor, siz daha bununla birlik oluyorsunuz' diye orada bağrışmalar oldu. Sonra mezarlık yolunda, Kemal bey mezarlığa geleceğini söylemiş. Cami ile mezarlık arasında bir tartışma olmuş” ifadelerini kaydetti.

Köyden olmayan iki kişinin vatandaşları galeyana getirdiğini belirten Kökmen, "(İfade için gözaltına alınanlarla alakalı) Emniyet listede 20 kişi olduğunu söylüyor. Aldılar, onlarında ifadeleri alınıyor şu anda, Emniyet güçlerimiz görevini yapıyor” diye konuştu.