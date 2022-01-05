AKM Başkanlığı, kültür ve sanat dünyasına ‘Makam Müziği Atlası' kazandırdı

Makam müziğinin tanıtımı, korunması ve yaşatılması amacıyla Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ve Prof. Dr. Cenk Güray editörlüğünde hazırlanan Anadolu ve Komşu Coğrafyalarda Makam Müziği Atlası adlı eser, AKM Başkanlığı yayınları arasındaki seçkin yerini aldı.

30 yazar ve müzik adamının birlikte kaleme aldığı eser, 6 ana bölüm ve bu bölümlerin içerisinde yer alan 28 alt başlıktan oluşmakta. Çalışma; Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Yakın Doğu ve Orta Asya olmak üzere oldukça geniş bir coğrafyanın binlerce yıllık kültürel dönüşüm ve etkileşim izlerini “makam müziği” üzerinden ortaya koymakta.

Anadolu ve komşu coğrafyaların kültürel etkileşimleri ve güncel yansımalarını inceleyen çalışma, sadece ortak kültürel köklere ilişkin “tarihsel” bir uğraş olarak kalmayacak, aynı zamanda kültürler arasındaki diyaloğu da geliştirecek. 2 ciltten meydana gelen eser, Ankara-Balgat'taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Ankara-Kızılay Kitap Satış Bürosu'nda satışa sunuluyor.

Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabilirler.