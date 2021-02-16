AKM Başkanlığından, Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı Kitabı

3 cilt, 64 bölümden ve 51 yazarın katkısının yer aldığı Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Aysen Soysaldı editörlüğünde hazırlanan, Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı Kitabı adlı eser, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı. 3 cilt ve 64 bölümden oluşan bu çalışmada, 51 yazarın katkısı yer alıyor.

Türk sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan halı, kilim ve işleme; Türklerin semboller dünyasını, estetik duyarlılığını, gelenek ve göreneklerini kısacası kültürünü yansıtmaktadır. Bu sebeple geleneksel halı, kilim ve işleme sanatı örnekleri, bir yandan Türkiye'nin tanıtımındaki ve ekonomisindeki yerini muhafaza ederken bir yandan da geçmiş nesillerin duygu, düşünce ve tecrübelerinin aktarılmasında köprü görevi görmektedir. Bu çerçevede Türk halıcılığı, kültürel miras açısından en önemli değerler arasında yer almaktadır.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk halıları hakkında yapılan bilimsel araştırmaların toplu halde yayımlanması düşüncesinden hareketle Türk halıcılığı ile ilgili kapsamlı yayınlar hazırlatmaya önem gösteriyor. Esere Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının, kitap satış bürolarından ve sanal mağaza adresinden (https://emagaza-akm.gov.tr/) ulaşım sağlanabiliyor.