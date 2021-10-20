İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akşener-Kılıçdaroğlu buluşması öncesi CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) ziyareti öncesinde CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyareti öncesinde CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar yaşandı.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Gelen Merkezi'nde ziyaret edecek. Akşener'in ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi önünde İstanbul Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden ve tepki amacıyla Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren 3 işçi eylem gerçekleştirdi. Polisin müdahale ederek gözaltına aldığı işçiler karakola götürüldü.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.